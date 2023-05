WTC Final: क्या इस बार फिर टूटेगा भारत का विश्व चैंपियन बनने का सपना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले ही घायल हो गई 25% टीम इंडिया

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच 7 जून से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन के द ओवल में खेला जाएगा।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल सात जून से खेला जाना है (PC-ANI)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram