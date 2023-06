WTC final: ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा गौतम गंभीर का साथी, टीम इंडिया के लिए बनेगा सिरदर्द?

एंडी फ्लावर इंग्लैंड के सबसे सफल कोच में से एक रहे हैं। उनकी देखरेख में टीम ने लगातार तीन एशेज सीरीज में जीत दर्ज की। टीम 2009 और 2013 में घर में एशेज चैंपियन बनी थी। वहीं 2010-11 में उसने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराया।

लखनऊ सुपर जायंट्स का डगआउट। (फोटो – स्क्रीनग्रैब)

ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार से भारत के खिलाफ होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (WTC Final) से पहले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मेंटर गौतम गंभीर के साथी को बड़ा रोल दिया। टीम ने लखनऊ के कोच एंडी फ्लावर को सलाहकार के तौर पर टीम में शामिल किया। जिम्बाब्वे के दिग्गज खिलाड़ी फ्लावर को इंग्लैंड की परिस्थितियों का बेहतरीन अनुभव है। वह 2009 से 2014 तक इंग्लैंड के मुख्य कोच रहे। ‘ईएसपीएनक्रिकइंफो’ के मुताबिक फ्लावर डब्ल्यूटीसी फाइनल के बाद 16 जून से शुरू हो रही एशेज श्रृंखला के शुरुआती मुकाबले में टीम को अपनी सेवाएं नहीं देंगे। हालांकि, वह इस सीरीज के बाद के मैचों के लिए अपनी भूमिका में वापसी करेंगे। फ्लावर इंग्लैंड के सबसे सफल कोच में से एक रहे हैं। उनकी देखरेख में टीम ने लगातार तीन एशेज सीरीज में जीत दर्ज की। एंडी फ्लावर का इंग्लैंड के कोच तौर पर कार्यकाल टीम 2009 और 2013 में घर में एशेज चैंपियन बनी थी। वहीं 2010-11 में उसने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराया। फ्लावर के कोचिंग स्टाफ के नेतृत्व में एंड्रयू स्ट्रॉस की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में एशेज जीती थी। अब पैट कमिंस की अगुआई में कंगारू टीम 22 साल बाद इंग्लैंड में एशेज जीतना चाहती है। टीम 2001 से ऐसा नहीं कर पाई है। Also Read WTC Final: रविचंद्रन अश्विन या 4 तेज गेंदबाज? रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर दिए बड़े संकेत एशेज सीरीज जीतने कसर नहीं छोड़ना चाहती कमिंस की टीम पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड में एशेज सीरीज जीतने वाली पहली टीम बनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कमिंस ने कहा, ‘‘ वह काफी अनुभवी है और इन परिस्थितियों को अच्छे से जानते हैं। उम्मीद है कि उन्हें इंग्लैंड के बारे में अच्छी जानकारी होगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ मुझे लगता है कि कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने उनके साथ काम किया है और अपने देखा है कि पिछले कुछ समय से हम अलग-अलग विशेषज्ञों की सलाह लेते रहे हैं। हम भाग्यशाली है कि फ्लावर जैसा कोई अनुभवी टीम से जुड़ा है।’’

