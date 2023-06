WTC 2023: कोहली और पुजारा के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने की बॉल टैंपरिंग, पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी ने दिया सबूत, कहा- अंपायर अंधे हैं क्या

WTC Final 2023 Ind vs Aus: पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के खिलाफ बॉल टेंपरिंग की और बताया कि ये कैसे हुआ।

WTC Final 2023 Ind vs Aus: भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज विराट कोहली (सोर्स – एपी फोटो)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन के द ओवल मैदान पर वर्ल्ड टेस्ट चैंंपियनशिप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। अब इस मैच को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी ने कंगारू टीम पर गेंद के साथ छेड़छाड़ गरने का गंभीर आरोप लगाया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने खेल के दूसरे दिन भारत की पहली पारी के 15वें ओवर के करीब गेंद से साथ छेड़छाड़ की और फिर उसका इस्तेमाल किया। इसकी वजह से टीम इंडिया के दो स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा जल्दी ही आउट हो गए। पहली पारी में पुजारा और कोहली का विकेट कैमरन ग्रीन और मिचेल स्टार्क को मिला था। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने कहा कि वो इस बात से हैरान हैं कि ओवल में ऑस्ट्रेलिया की रणनीति पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है जिसमें अधिकारी, कमेंटेटर और भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं। बासित अली ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि सबसे पहले मैं कमेंट्री बॉक्स से मैच देखने वालों और अंपायरों के लिए ताली बजाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने स्पष्ट रूप से गेंद के साथ छेड़छाड़ की और किसी ने इसके बारे में कोई बात नहीं की। यहां तक कि कोई भी बल्लेबाज हैरानी नहीं जता रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गेंद को छोड़ते समय बोल्ड हो जाना है। उन्होंने आगे कहा कि मैं इसका सबूत देता हूं। 54वें ओवर में जब शमी गेंदबाजी कर रहे थे तब तक चमक बाहर की तरफ थी और गेंद वापस स्टीव स्मिथ के पास चली गई। इसे रिवर्स स्विंग नहीं कहते, रिवर्स स्विंग तब होती है जब चमक अंदर होती है और गेंद वापस अंदर आती है। इसके बाद उन्होंने पुजारा और कोहली के आउट होने के बारे में बात करते हुए कहा कि भारतीय पारी के दौरान 16वें और 18वें ओवरों में गेंद के साथ साफ तौर पर छेड़छाड़ की गई। दूसरे दिन भारतीय पारी के दौरान 18वें ओवर में गेंद आकार से बाहर हो गई और फिर अंपायर रिचर्ड केटलबोरे के सुझाव पर इसे बदल दिया गया था। जैसे ही बॉक्स आया नई गेंद ले ली गई। बासित अली ने कहा कि 16वें, 17वें और 18वें ओवर को देखिए, जिस गेंद पर विराट कोहली आउट हुए.. उसकी चमक देखिए। मिचेल स्टार्क के हाथ में गेंद थी, जिसका चमकदार छोर बाहर की तरफ थी लेकिन गेंद दूसरी तरफ जा रही थी। वहीं रविंद्र जडेजा गेंद को ऑन-साइड पर हिट कर रहे थे और गेंद पॉइंट के ऊपर से जा रही थी। क्या अंपायर अंधे हो गए हैं, भगवान जाने कौन बैठे हैं जो इतनी साधारण सी चीज नहीं देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ड्यूक बॉल कभी भी 40 ओवर से पहले रिवर्स-स्विंग नहीं करती है, लेकिन इतना पहले इसमें रिवर्स स्विंग होना कैसे शुरू हो गया।

