बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच सोमवार (9 नवंबर) को आखिरी दिन ड्रॉ समाप्त हुआ। वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 356 रन बनाए थे। इसके जवाब में बांग्लादेश ने पहली पारी में 386 रन बनाए और 30 रनों की बढ़त हासिल की। वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी 6 विकेट पर 398 रन बनाकर घोषित किया। बांग्लादेश ने 369 रनों के लक्ष्य जवाब में 4 विकेट पर 184 रन बनाए।

सिलहट में खेला गया मैच ड्रॉ होने के बाद बांग्लादेश को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2026-27 अंक तालिका में नुकसान हुआ। किसी टीम की रैंकिंग तो नहीं बदली, लेकिन बांग्लादेश का पीसीटी 47.62% से 45.83% हो गया। भारत चौथे नंबर पर बरकरार है।

न्यूजीलैंड शीर्ष पर

न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। बांग्लादेश पांचवें, इंग्लैंड छठे, श्रीलंका सातवें , वेस्टइंडीज आठवें और पाकिस्तान नौवें नंबर पर है। नीचे बांग्लादेश-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट के बाद डब्ल्यूटीसी 2026-27 की अंक तालिका देख सकते हैं।

डब्ल्यूटीसी 2026-27 की अंक तालिका