विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारतीय टीम का प्रदर्शन मिलाजुला रहा है। मौजूदा अंकतालिका में भारतीय टीम 5वें स्थान पर है। अब उसे अगली सीरीज श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से खेलनी है जिसमें 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। वहीं भारतीय टीम के आने वाले जो मैच हैं वह भी आसान नहीं हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे भारतीय टीम WTC 2025-27 के फाइनल में जगह बना सकती है?
आपको बता दें कि भारत के अभी कुल 9 टेस्ट मैच इस साइकिल में बाकी हैं। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट के बाद भारतीय टीम अक्टूबर-नवंबर में न्यूजीलैंड का दौरा करेगी वहां भी दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे। फिर भारत को अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलने हैं। इन पांच मैचों का रोल बेहद अहम होने वाला है। अब जानते हैं समीकरण:-
भारत कैसे कर पाएगा WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई?
भारतीय टीम ने 2021 और 2023 में WTC फाइनल खेला था। दुर्भाग्यवश अभी तक टीम इंडिया एक बार भी आईसीसी का यह टाइटल अपने नाम नहीं कर पाई है। 2021 में न्यूजीलैंड, 2023 में ऑस्ट्रेलिया और फिर 2025 में साउथ अफ्रीका ने इसे जीता था। यानी भारत तीसरी बार फाइनल में कैसे पहुंच सकता है और क्या समीकरण हैं यह जानना बेहद जरूरी है।
भारत ने अभी तक मौजूदा साइकिल में 9 मैच खेले हैं और 4 में उसे जीत मिली है और 4 में हार का सामना करना पड़ा है। जबकि एक मुकाबला भारतीय टीम का ड्रॉ पर समाप्त हुआ है। WTC की अंकतालिका में पर्सेंटाइल से रैंकिंग तय होती है। भारत अभी पांचवें नंबर पर है और उसका पर्सेंटाइल 48.15 है। जबकि उससे ऊपर नंबर 4 पर बांग्लादेश (58.33), नंबर 3 पर न्यूजीलैंड (72.22), नंबर 2 पर साउथ अफ्रीका (75.00) और नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया (87.50) हैं।
भारत को जीतने होंगे कम से कम 9 में से 7 मैच!
अब भारत कैसे फाइनल में पहुंच सकता है उसकी बात करते हैं। भारतीय टीम को 9 में से 7 मैच कम से कम जीतने होंगे, मौजूदा स्थिति को देखते हुए। अगर भारतीय टीम बचे हुए 9 में से 7 मैच जीतती भी है तो भी उसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नतीजों पर भी निर्भर होना पड़ सकता है।
7 से कम मैच जीतने पर भी भारतीय टीम का हाल कुछ ऐसा ही होगा और उसे अन्य टीमों पर निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं अगर भारत ने 8 या 9 मैच जीते तो टीम सुरक्षित होकर आराम से फाइनल में जगह बना लेगी। मगर यह आसान नहीं है। क्योंकि अगले 4 मैच विदेशी सरजमीं पर हैं और आखिरी 5 मैच नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने हैं।
कितने पर्सेंटाइल तक पहुंच सकता भारत?
- 7 जीत: भारत का पर्सेंटाइल 62.96 तक जा सकता है। ऐसे में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के पर्सेंटाइल का गिरना भी जरूरी होगा।,
- 8 या 9 जीत: अगर भारत ने 8 मैच जीते तो पर्सेंटाइल 68.52 या 9 जीतने पर 70 तक भी जा सकता है। ऐसे में भारत को सीधे फाइनल में एंट्री मिल सकती है।
WTC 2025-27 की मौजूदा अंकतालिका
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|ड्रॉ
|बेनतीजा
|अंक
|जीत प्रतिशत
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|8
|7
|1
|0
|0
|0
|84
|87.50
|2
|दक्षिण अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|0
|0
|36
|75.00
|3
|न्यूजीलैंड
|6
|4
|1
|0
|1
|0
|52
|72.22
|4
|बांग्लादेश
|4
|2
|1
|0
|1
|0
|28
|58.33
|5
|भारत
|9
|4
|4
|0
|1
|0
|52
|48.15
|6
|श्रीलंका
|4
|1
|1
|0
|2
|0
|20
|41.67
|7
|इंग्लैंड
|13
|4
|8
|0
|1
|0
|38
|24.36
|8
|पाकिस्तान
|6
|2
|4
|0
|0
|0
|16
|22.22
|9
|वेस्टइंडीज
|12
|2
|8
|0
|2
|0
|30
|20.83
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