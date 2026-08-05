भारतीय टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंच चुकी है। टीम इंडिया को शुभमन गिल की कप्तानी में पहली बार श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका की धरती पर टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना है। इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से होगी और भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल में पहुंचने के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए इसे जीतना जरूरी होगा। भारत अगर इस टेस्ट सीरीज में श्रीलंका को हरा देता है तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में किस नंबर पर पहुंच जाएगी इस समझते हैं।

श्रीलंका को 2-0 से हराने से भारत को होगा फायदा

टीम इंडिया की बात करें तो श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रहे इस टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंकतालिका में 5वें स्थान पर है। भारत ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकल में कुल 9 टेस्ट खेले हैं जिसमें उसे 4 में जीत मिली है जबकि 4 मैचों में उसे हार मिली है और एक मैच ड्रॉ रहा है साथ ही भारत की जीत प्रतिशत 48.15 है। अब भारत अगर श्रीलंका को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से हरा देता है तो टीम इंडिया की जीत प्रतिशत 57.58 हो जाएगी और वो 5वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच जाएगी।

भारत अगर 0-2 से हारा तो उसे होगा बड़ा नुकसान

इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज अगर 1-1 से बराबर रहता है तो भारत की जीत का प्रतिशत 48.48 होगा और श्रीलंका की जीत का प्रतिशत 44.44 होगा और इस स्थिति में भारत 5वें स्थान पर बना रहेगा और श्रीलंका भी पहले की तरह से ही छठे स्थान पर होगा। वहीं अगर भारत इस टेस्ट सीरीज को 0-2 से गंवा देता है तो भारत की जीत का प्रतिशत 39.39 हो जाएगा और श्रीलंका की जीत का प्रतिशत 61.11 हो जाएगा और वो छठे से चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा। यानी भारत को फाइनल में पहुंचने की अपनी दावेदारी को बनाए रखने के लिए किसी भी हाल में श्रीलंका को हराना ही होगा।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 अंकतालिका

प्लेइंग 11 में इस खिलाड़ी को शामिल करें, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय टीम को दी चेतावनी

भारत के पूर्व विकेटकीपर ने टीम इंडिया को सलाह दी है कि वो श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत की प्लेइंग इलेवन में इस खिलाड़ी को जरूर शामिल करें। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)