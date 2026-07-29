वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में 90 रन से हरा दिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। ब्रायन लारा स्टेडियम, तारोबा, त्रिनिदाद में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान को जीत के लिए चौथी पारी में 211 रन का टारगेट मिला था, लेकिन ये टीम 120 रन के स्कोर पर ही आउट हो गई। इस हार के बाद पाकिस्तान की टीम अंकतालिका में 9वें स्थान पर बनी रही वहीं वेस्टइंडीज की टीम 8वें स्थान पर ही मौजूद है।
पाकिस्तान का अंकतालिका में बुरा हाल
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के बाद पाकिस्तान की जीत का प्रतिशत 6.67 है जबकि वेस्टइंडीज की जीत के प्रतिशत में इजाफा हुआ और ये अब 22.73 है। पाकिस्तान ने अब तक खेले 5 टेस्ट मैचों में एक मैच में जीत हासिल की है जबकि 4 मैच उसने गंवाए हैं वहीं वेस्टइंडीज की टीम ने 11 में से 2 मैच जीते हैं और 7 मैच गंवाए हैं जबकि 2 मैच ड्रॉ रहा है। पाकिस्तान-वेस्टइंडीज के इस मुकाबले का असर अन्य किसी टीमों पर नहीं हुआ।
अंकतालिका में फिलहाल भारत 5वें स्थान पर बना हुआ है जिसकी जीत का प्रतिशत 48.15 है। भारत ने अब तक खेले 9 में से 4 मैच जीते हैं और 4 मैच हारे हैं तो वहीं एक मैच ड्रॉ रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया इस लिस्ट में पहले स्थान पर बना हुआ है जिसकी जीत का प्रतिशत 87.50 है। वहीं दूसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका है जिसकी जीत का प्रतिशत 75.00 है तो वहीं तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है जिसकी जीत का प्रतिशत 72.22 है।
पाकिस्तान-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|अंक
|जीत प्रतिशत
|ऑस्ट्रेलिया
|8
|7
|1
|0
|84
|87.5
|साउथ अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|36
|75
|न्यूजीलैंड
|6
|4
|1
|1
|52
|72.22
|बांग्लादेश
|4
|2
|1
|1
|28
|58.33
|भारत
|9
|4
|4
|1
|52
|48.15
|श्रीलंका
|4
|1
|1
|2
|20
|41.67
|इंग्लैंड
|13
|4
|8
|1
|38
|24.36
|वेस्टइंडीज
|11
|2
|7
|2
|30
|22.73
|पाकिस्तान
|5
|1
|4
|0
|4
|6.67
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