न्यूजीलैंड ने सोमवार (29 जून) को इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 160 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया। इसके कारण वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2026-27 रैंकिंग में इंग्लैंड की खस्ता हालत बनी हुई है। इससे पहले वेस्टइंडीज से हार के कारण श्रीलंका को नुकसान हुआ।

भारत को भी इससे फायदा हुआ, लेकिन बांग्लादेश की टीम शीर्ष-4 में पहुंच गई है। वह भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी टीमों से ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले, साउथ अफ्रीका दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। वेस्टइंडीज सातवें स्थान पर है। पाकिस्तान सबसे नीचे आठवें स्थान पर है। इंग्लैंड-न्यूजीलैंड तीसरे टेस्ट के बाद डब्ल्यूटीसी 2025-27 की रैंकिंग देख सकते हैं।

WTC अंक तालिका ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 सभी 9 टीमों की मौजूदा स्थिति कुल टीमें 9 लीडर 87.50% कुल मैच 60 डिडक्शन 3 चार्ट तालिका सभी टीमें टॉप 4 अंक गंवाने वाली टीमें 1 ऑस्ट्रेलिया 87.50% 2 साउथ अफ्रीका 75.00% 3 न्यूज़ीलैंड 72.22% 4 बांग्लादेश 58.33% 5 भारत 48.15% 6 श्रीलंका 44.44% 7 इंग्लैंड 24.36% 8 वेस्टइंडीज 14.81% 9 पाकिस्तान 8.33% टीम M W L T D N/R PTS PCT फॉर्म आगे ऑस्ट्रेलिया 8 7 1 0 0 0 84 87.50 W W W L W बांग्ला, बांग्ला, साअ साउथ अफ्रीका 4 3 1 0 0 0 36 75.00 L W W W ऑस्ट्रे, ऑस्ट्रे, ऑस्ट्रे न्यूज़ीलैंड 6 4 1 0 1 0 52 72.22 W W L W W भारत, भारत, ऑस्ट्रे बांग्लादेश 4 2 1 0 1 0 28 58.33 D L W W ऑस्ट्रे, ऑस्ट्रे, साअ भारत 9 4 4 0 1 0 52 48.15 W W W L L न्यूज़ी, न्यूज़ी, ऑस्ट्रे श्रीलंका 3 1 1 0 1 0 16 44.44 D W L वेस्टइं, न्यूज़ी, न्यूज़ी इंग्लैंड 13 4 8 0 1 0 38 24.36 W L W L L पाक, पाक, पाक वेस्टइंडीज 9 1 7 0 1 0 16 14.81 L D L L W श्रीलं, पाक, पाक पाकिस्तान 4 1 3 0 0 0 4 8.33 W L L L वेस्टइं, वेस्टइं, इंग्लैं अंक कटौती इंग्लैंड के 2 अंक काटे गए — भारत के खिलाफ मैच में स्लो ओवर-रेट के कारण (10 जुलाई 2025) पाकिस्तान के 8 अंक काटे गए — बांग्लादेश के खिलाफ मैच में स्लो ओवर-रेट के कारण (8 मई 2026) इंग्लैंड के 12 अंक काटे गए — न्यूज़ीलैंड के खिलाफ मैच में स्लो ओवर-रेट के कारण (18 जून 2026) स्रोत: ICC Jansatta InfoGenIE

संन्यास का ऐलान, तालियों की गड़गड़ाहट और स्टोक्स ने झटका विकेट, देखें VIDEO

न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में बेन स्टोक्स लगातार 11वां ओवर करने आए। इसी वक्त दर्शकों को पता चला कि इंग्लैंड के कप्तानों ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्टोक्स दौड़े और जकारी फाउल्कस ने स्लिप में हैरी ब्रूक को कैच थमा दी। यह पूरा ड्रामा 27 सेकेंड के अंदर हुआ। पूरी खबर पढ़ें।