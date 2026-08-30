WTC 2025-27 Points Table: इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में 194 रन से हरा दिया। इस मैच में पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन काफी खराब रहा और बाबर आजम की वापसी का भी पाकिस्तान की टीम पर कोई असर नहीं हुआ। इंग्लैंड ने दूसरा मैच जीतकर इस टेस्ट सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त बना ली है। इंग्लैंड से हारने के बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंकतालिका में बुरा हाल है और ये टीम सबसे आखिरी स्थान पर यानी 9वें स्थान पर मौजूद है।

इंग्लैंड छठे स्थान पर पहुंचा, भारत 5वें नंबर पर मौजूद

पाकिस्तान को हराने के बाद इंग्लैंड की टीम को फायदा हुआ और अंकतालिका में ये टीम 7वें से छठे स्थान पर पहुंच गई। इंग्लैंड व पाकिस्तान के बीच हुए इस मैच के बाद भारत पर कोई असर नहीं हुआ और टीम इंडिया अब भी 5वें स्थान पर ही मौजूद है। इंग्लैंड की टीम की जीत का प्रतिशत अब 34.44 हो गया जबकि इंग्लैंड के हारने के बाद पाकिस्तान की जीत का प्रतिशत अब 16.67 है।

पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकल में अब तक 8 मैच खेले हैं जिसमें उसे 2 में जीत मिली है जबकि 6 मैचों में उसे हार मिली है। वहीं इंग्लैंड की टीम ने 15 मैचों में से 6 मैच जीते हैं जबकि उसे 8 मैचों में हार मिली है और एक मैच ड्रॉ रहा है। पाकिस्तान-इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच के बाद भी अंकतालिका में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर बना हुआ है जिसका जीत प्रतिशत 80.00 का है तो वहीं साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर है जिसका जीत प्रतिशत 75.00 है। तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की टीम है जिसका जीत प्रतिशत फिलहाल 72.22 है।

इंग्लैंड-पाकिस्तान मैच के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 अंकतालिका

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