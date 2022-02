ऋद्धिमान साहा ने बताया क्यों शेयर किए पत्रकार से बातचीत के स्क्रीनशॉट, नाम बताने पर कहा- BCCI ने अभी तक मुझसे संपर्क नहीं किया

Wriddhiman Saha Says, If BCCI Will Ask I Will Tell Name of Journalist: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा ने कहा है कि अगर बीसीसीआई उनसे पत्रकार का नाम पूछेगी तो वह बता देंगे। लेकिन अभी तक उनसे बोर्ड ने कोई बातचीत नहीं की है।

ऋद्धिमान साहा ने रविवार को एक पत्रकार के धमकी भरे मैसेज के स्क्रीनशॉट शेयर किए थे (सोर्स- ट्विटर)

