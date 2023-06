विनेश फोगाट पर योगेश्वर दत्त का पलटवार, कहा- बृजभूषण को हटाने के लिए मुझे दिया था लालच, समय बताएगा कौन है जयचंद कौन भगत सिंह

योगेश्वर दत्त के पिता ने कहा कि विनेश फोगाट ने अपने कोच ग्रांट का पैसा अपने पति सोमबीर राठी के मामा को झूठ बोलकर दिलाए।

योगेश्वर दत्त और विनेश फोगाट के बीच ट्विटर पर जंग शुरू हो गई है।

ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक और बीजेपी नेता बबीता फोगाट के बाद अब कॉमनवेल्थ चैंपियन विनेश फोगाट और योगेश्वर दत्त के बीच सोशल मीडिया जंग शुरू हो गई है। दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक-दूसरे की पोल खोलने का दावा कर रहे हैं। शुक्रवार को ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त ने ट्वीट करके आंदोलन करने वाले पहलवानों पर निशाना साधा था जिसका विनेश फोगाट ने जवाब दिया। देर रात योगेश्वर दत्त लाइव आए और एक बार फिर विनेश फोगाट और आंदोलन में शामिल तमाम पहलवानों पर गंभीर आरोप लगाए। पहलवानों ने योगेश्वर दत्त को दिया था लालच योगेश्वर दत्त ने बताया कि जब जांच कमेटी का गठन हुआ था तब पहलवान उनसे मिलने पहुंचे थे और लंबी बातचीत की थी। योगेश्वर ने कहा, ‘जब जांच कमेटी बनाई गई, मैं उसका हिस्सा था। तभी चार पहलवान और तीन कोच रात में नौ बजे मेरे घर आए। उन्होंने मुझसे आंदोलन को लीड करने को कहा। वह बोले कि तुझे हरियाणा कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष बनवाएंगे। तब उन्होंने कहा था कि बृजभूषण को हटाना है और फेडरेशन पर हमने कब्जा करना है। जरूरत पड़ने पर इन पहलवानों के नाम का खुलासा भी कर दूंगा। रात के 12- 01 बजे तक हमारी बातचीत चली थी। मैंने मना किया था, तब मुझे कहा कि इस मैं हमारी मदद करो।’ योगेश्वर ने पद लेने से कर दिया था इनकार हालांकि योगेश्वर ने कहा कि उन्होंने पहलवानों की बात नहीं मानी थी और साफ तौर पर इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा, ‘मैंने उनसे कहा कि इस तरह लड़कियों पर शोषण के मामले के बीच मुझे कोई पद नहीं चाहिए। कोई सबूत है तो मुझे लाकर दो। इस बातचीत का मकसद सिर्फ यही था कि बृजभूषण को हटाना है, और हमें उस पद पर आना है। अभी हमारी कष्ट निवारण की कमेटी बनी थी, उसी में से एक कोच घर आया था। कुल मिलाकर बात यह है कि फेडरेशन कब्जाने के लिए कोच मेरे पास आए थे।’ विनेश फोगाट ने पति के मामा को दिलाया कोच ग्रांट उन्होंने यह भी कहा कि विनेश ने अपने कोच ग्रांट का पैसा अपने पति के मामा को झूठ बोलकर दिलाए। बीजेपी नेता ने कहा, ‘पूरा देश जानता है कि आपका गुरु आपका ताऊ महावीर फोगाट है। आपको अभी जो हरियाणा सरकार से 25-30 लाख रुपए ग्रांट मिली थी, वह आपने अपने कोच ओम प्रकाश दहिया को दिलवाई। कौन जयचंद है कौन भगत सिंह सबको दिख रहा है। कौन सत्यवादी हरीशचंद्र है। आपके सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत नहीं है।’ विनेश फोगाट को ट्रायल्स में मिलती रही है छूट योगेश्वर दत्त ने इस वीडियो में यह भी बताया कि विनेश को ट्रायल्स में काफी छूठ दी गई थी। साल 2017 में इंडोनेशिया गेम्स के लिए विनेश का ट्रायल नहीं हुआ। इसी दौरान फेडरेशन ने विनेश के वेट कैटेगरी को बदलने का अनुरोध भी माना। इसके बाद 2018 में विनेश ने एशियन गेम्स के ट्रायल्स नहीं दिए। 2022 के विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भी आपने ट्रायल न करवाने की जिद्द की थी।

