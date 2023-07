Wrestling News: विनेश फोगाट की मैट पर वापसी में होगी देरी, इस कारण रैंकिंग सीरीज हटीं

विनेश फोगाट ने बुखार और फूड पॉइजनिंग का हवाला देते हुए हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाले रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया।

अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे होने के दौरान मीडिया से बातचीत में पहलवान विनेश फोगाट रो पड़ीं थीं। (सोर्स- एएनआई फोटो)

विनेश फोगाट की इस साल रेसलिंग मैट पर वापसी में देरी तय है। बीमार होने के कारण उन्हें हंगरी के बुडापेस्ट में वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट से हटना पड़ा है। द इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि शनिवार को होने वाले 55 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले से विनेश ने बुखार और फूड पॉइजनिंग का हवाला देते हुए टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया। इस फैसले की जानकारी शुक्रवार को आयोजकों के साथ-साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी दे दी गई। विनेश, भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का चेहरा रही हैं। उन्होंने ने सितंबर 2022 में विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने कांस्य पदक जीता था। इसके बाद से वह मैट से दूर हैं। 2023 की शुरुआत से, विनेश विरोध प्रदर्शन के कारण ट्रेनिंग या कंपटीशन से दूर हैं। जनवरी में उन्होंने साथी पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के साथ बृजभूषण सिंह के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया और उन पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। अप्रैल में फिर शुरू किया धरना प्रदर्शन बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो तीनों ने कुछ अन्य पहलवानों के साथ मिलकर अप्रैल में अपना विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू कर दिया, जो करीब दो महीने तक चला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से त्वरित जांच का आश्वासन देने के बाद उन्होंने पिछले महीने धरना प्रदर्शन बंद किया। ट्रायल 22 और 23 जुलाई को इसके बाद पहलवान ट्रेनिंग पर लौट आए और सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप और अक्टूबर में एशियन गेम्स के लिए सेलेक्शन ट्रायल के लिए फिट होने के लिए भारत से बाहर रवाना हो गए। ट्रायल 22 और 23 जुलाई को होने हैं। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि विनेश, बजरंग और साक्षी इसका हिस्सा होंगे या नहीं। Also Read Wrestling News: बजरंग पूनिया के विरोध में उतरा पंजाब कुश्ती संघ, तदर्थ समिति को लिखा पत्र; कहा- ट्रायल में देंगे चुनौती बुडापेस्ट में अब केवल एक भारतीय विनेश के लिए ट्रायल से पहले फिटनेस टेस्ट के लिए बुडापेस्ट में टूर्नामेंट अहम था। इस साल अधिकांश समय मैट से दूर रहने के बाद उन्होंने 53 किग्रा वर्ग के बजाय 55 किग्रा भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया। रैंकिंग सीरीज से उनके हटने से बुडापेस्ट में केवल एक भारतीय पहलवान संगीता फोगाट ही कंपटीशन में बची हैं। अन्य भारतीय पहलवान टूर्नामेंट से दूर रहे हैं क्योंकि वे अगले सप्ताह के अंत में होने वाले महत्वपूर्ण एशियन गेम्स के ट्रायल की तैयारी कर रहे हैं।

