Wrestling News: बजरंग पूनिया के विरोध में उतरा पंजाब कुश्ती संघ, तदर्थ समिति को लिखा पत्र; कहा- ट्रायल में देंगे चुनौती

Wrestling Trials: एशियाई खेलों के लिए निष्पक्ष ट्रायल कराने को लेकर आईओए की तदर्थ समिति पर दबाव तेज हो गया है।

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बजरंग पूनिया। (सोर्स- एएनआई)

एशियाई खेलों के लिए निष्पक्ष ट्रायल कराने को लेकर आईओए की तदर्थ समिति पर दबाव तेज हो गया है और पंजाब कुश्ती संघ ने शुक्रवार को साफ तौर पर समिति से कहा कि 65 किलोवर्ग में जसकरण सिंह उतरेंगे और किसी भी पहलवान को बिना ट्रायल के नहीं उतारा जाये । पीडब्ल्यूए महासचिव आर एस कुंडू ने समिति के प्रमुख भूपेंदर सिंह बाजवा को पत्र लिखकर कहा कि समिति किसी भी पहलवान (बजरंग पूनिया) को ट्रायल में छूट नहीं दे । पत्र में लिखा गया, ‘ अगर चयन ट्रायल नहीं हुए तो यह जसकरण सिंह के साथ नाइंसाफी होगी । हर भारवर्ग में हर खिलाड़ी को एशियाई खेल 2023 के चयन ट्रायल में भाग लेने का अधिकार है ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘पंजाब कुश्ती संघ फ्रीस्टाइल कुश्ती में जसकरण सिंह के नाम की अनुशंसा करता है। इसके साथ ही तदर्थ समिति से एशियाई खेलों के 65 किलो भारवर्ग में चयन ट्रायल कराने का अनुरोध है।’’ बजरंग ने तोक्यो ओलंपिक में इसी वर्ग में कांस्य पदक जीता था । जसकरण पिछले महीने अंडर 23 एशियाई चैम्पियनशिप में चौथे स्थान पर रहे थे । शुक्रवार को छोटू राम अखाड़ा की 24 महिला पहलवानों ने समिति से निष्पक्ष ट्रायल कराके हर पहलवान को मौका देने का अनुरोध किया । उन्होंने अपने ईमेल की प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और आईओए अध्यक्ष पीटी उषा को भी भेजी । वहीं तदर्थ समिति अभी तक दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम पर 22 और 23 जुलाई को होने वाले ट्रायल का प्रारूप और मानदंड तय नहीं कर सकी है । समिति के सदस्य ज्ञान सिंह ने कहा कि बैठक शनिवार को होगी जिसमें यह तय किया जायेगा ।

