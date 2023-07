Asian Games: विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक को रिजर्व में रखने की सोच रही तदर्थ समिति, 10 जुलाई को होगा ट्रायल्स की तारीखों का ऐलान

Wrestling News: एशिया ओलंपिक परिषद ने एशियन गेम्स के आयोजकों को प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख 15 जुलाई तय की थी, लेकिन अब वह कथित तौर पर समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है।

साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट (सोर्स-एपी फोटो)

विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक समेत देश के सभी पहलवानों को एशियाई खेलों के ट्रायल्स की तैयारी के लिए पूरा समय मिलेगा। तदर्थ समित के सदस्य ज्ञान सिंह ने यह जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ साझा की। ज्ञान सिंह के मुताबिक, ट्रायल्स की तारीख की घोषणा 10 जुलाई को होगी और इसके 20 जुलाई के आसपास कराए जाने की संभावना है। पता चला है कि एशिया ओलंपिक परिषद (ओसीए) की ओर से एशियन गेम्स को लेकर आयोजकों को खिलाड़ियों के नाम भेजने की अंतिम तारीख बढ़ाने के संबंध में ‘अनधिकृत’ आश्वासन मिला है। इसके बाद एशियाई खेलों को लेकर भारतीय पहलवानों को ‘शार्टलिस्ट’ करने के लिए ट्रायल्स कराए जाएंगे। ज्ञान सिंह ने यह भी बताया कि तदर्थ समिति विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले 6 पहलवानों (विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, सत्यव्रत कादियान, संगीता फोगाट, जितेंद्र किन्हा) के नाम रिजर्व के रूप में एशियाई खेलों के लिए भेजने की संभावना तलाश रही है। इस कदम के पीछे तर्क यह है कि अगर वे अगस्त में ट्रायल्स के विजेता के खिलाफ एकमात्र मुकाबला जीतते हैं तो उन्हें भारतीय दल में शामिल किया जा सकता है। रिजर्व में हो सकते हैं 3 पुरुष और 3 महिला पहलवान ज्ञान सिंह ने कहा, ‘हमने खेलों के लिए प्रति वजन वर्ग में दो प्रविष्टियां भेजने की संभावना तलाशी। लेकिन जाहिर है यह संभव नहीं है। हालांकि, रिजर्व के नाम भेजने का प्रावधान है। जिन 6 पहलवानों ने ट्रायल के लिए अधिक समय मांगा था, उन्हें रिजर्व के रूप में शामिल किया जाएगा। हम एक पुष्टिकृत प्रविष्टि भेजेंगे और जिन 6 पहलवानों ने अधिक समय मांगा था, उनके नाम रिजर्व सूची में डाल दिए जाएंगे। तीन पुरुष और तीन महिला पहलवानों के नाम रिजर्व के तौर पर भेजने का प्रावधान है।’ ओसीए ने पहले अंतिम तारीख 15 जुलाई 2023 तय की थी ओसीए ने एशियाई खेलों के आयोजकों को प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख 15 जुलाई तय की थी, लेकिन खबरों की मानें तो भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की कुश्ती के लिए तदर्थ समिति के प्रयासों के बाद ओसीए अंतिम समयसीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। हालांकि, अब तक तदर्थ समिति से तारीख बढ़ाने की समयसीमा की जानकारी साझा नहीं की गई है। तदर्थ समिति को अभी नहीं मिला है ओसीए से कोई ईमेल ज्ञान सिंह के हवाले से पीटीआई ने लिखा, ‘समयसीमा बढ़ाने के संबंध में अब तक ओसीए से कोई ईमेल नहीं मिला है, लेकिन अनधिकृत तौर पर उन्होंने कहा कि वे नामों की प्रविष्टियां भेजने के लिए तारीख में राहत देने के लिए तैयार हैं। हालांकि, जब तक हमें पुष्टि नहीं हो जाती तब तक हम यह नहीं कह सकते कि इसे 10, 12, 15 या इससे ज्यादा दिन के लिए बढ़ाया जाएगा।’ 10 जुलाई को होगी एशियाई खेलों के ट्रायल्स की तारीख की घोषणा उन्होंने कहा, ‘…लेकिन प्रक्रिया में ज्यादा देरी किए बिना हम एशियाई खेलों के ट्रायल्स की तारीख की घोषणा सोमवार (10 जुलाई) तक करेंगे और ये 20 जुलाई के करीब होंगे।’ ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट समेत 6 पहलवानों ने खेल मंत्रालय से एशियाई खेलों के ट्रायल्स की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी। विनेश, बजरंग, साक्षी समेत 6 पहलवानों को मिली थी यह छूट इन पहलवानों का कहना था कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) के निर्वतमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 38 दिन के विरोध के कारण उन्हें ट्रायल्स के लिए अभ्यास का समय नहीं मिला। तदर्थ समिति ने इन प्रदर्शनकारी पहलवानों को एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप के ट्रायल्स से छूट देते हुए इसे एक मुकाबले का कर दिया था। Also Read विदेश में ट्रेनिंग करने के लिए विनेश फोगाट को नहीं मिला वीजा, Asian Games ट्रायल्स से पहले बढ़ी मुश्किल उसके बाद तदर्थ समिति की उस फैसले की चारों ओर से आलोचना होने लगी थी। ज्ञान सिंह ने कहा कि पहलवानों को ट्रायल्स के लिए तैयारी के लिए पूरा समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘हम पहलवानों को ट्रायल्स की तैयारी के लिए कम से कम 10 दिन का समय देंगे।’ Also Read Wrestlers Protests: सौरव गांगुली के बयान पर विनेश फोगाट ने कसा तंज, कहा- सब अपना घर भरो, भाड़ में जाए जनता ज्ञान सिंह ने बताया कि पहलवानों को तैयारी और ट्रायल्स के लिए पहुंचने की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘हम पहलवानों को ट्रायल की तैयारी के लिए कम से कम 10 दिन का समय देंगे। पहलवान देश भर से आएंगे, इसलिए हमें उन्हें तैयारी के लिए कम से कम 10 दिन का समय देना होगा।’

