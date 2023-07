दिल्ली पुलिस ने आरोपपत्र में कहा- बृजभूषण शरण ने यौन शोषण किया, सजा मिलनी चाहिए; 15 चश्मदीदों ने बढ़ाई BJP सांसद की मुश्किलें!

बृजभूषण सिंह को दिल्ली कोर्ट समन भेज चुकी है। बीजेपी सांसद ने साफ कहा था कि वह कोर्ट जरूर जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे।

बृज भूषण शरण सिंह पर लगे कई गंभीर आरोप (express)

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को हाल ही में दिल्ली कोर्ट ने समन किया। बीजेपी सांसद पर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने, उनका पीछा करने और परेशान करने के आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें समन किया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 15 गवाहों अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि बृजभूषण सिंह पर लगे आरोप सही हो सकते हैं। उनपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और दंडित किया जा सकता है। सात महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह पर धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की शीलता भंग करना), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354 डी (पीछा करना) के तहत आरोपपत्र तय किए। आरोपपत्र सात में से एक महिला के साथ बार-बार शोषण किया गया। जांच के दौरान 108 गवाहों से बयान लिए जिसमें 15 ने बृजभूषण सिंह पर लगे आरोपों को सही बताया । इन 15 गवाहों में आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों के पति, मां, कोच, रेफरी और साथी रेसलर शामिल हैं। बृजभूषण सिंह ने इन सभी आरोपों को गलत बताया और यह तक कहा कि न तो वह इन पहलवानों से कभी मिले हैं और न ही उनके पास पहलवानों के फोन नंबर हैं। पहली रेसलर आरोप – मैं रेस्त्रां में खाना खाने गई थी, तब बृजभूषण ने मेरी छाती पर हाथ रखा और मुझे पकड़ लिया और इसके बाद मेरे पेट तक हाथ ले गए। उन्होंने 3-4 बार ऐसा किया। डब्ल्यूएफआई के ऑफिस में उन्होंने मेरे घुटने, जांघ और कंधे को छुआ। गवाह – (तीन रेसलर) इस मामले में तीन अन्य रेसलर्स ने गवाही दी और कहा कि बृजभूषण सिंह ने सांस चेक करने के बहाने गलत तरीके से लड़की को छुआ। वॉर्म अप एरिया में बृजभूषण ने पहलवान की छाती पर हाथ रखा था जो बहुत अजीब था। आरोप लगाने वाली पहलवान ने गवाह को आकर रेस्त्रां की पूरी घटना बताई। दूसरी रेसलर आरोप – ‘मैं मैट पर लेटी थी, बृजभूषण सिंह ने मेरी मर्जी के बिना मेरी टी शर्ट उठाई और हाथ छाती से लेकर पेट तक फेरने लगे। मुझे कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद किया और और संबंध बनाने की कोशिश की।’ गवाह – (भाई और पति) जब वह ऑफिस से बाहर आई तो परेशान थी। उसने तब कुछ नहीं कहा लेकिन बाद में बताया। तीन-चार अनजान लोगों ने पति को आकर धमकी दी और बृजभूषण सिंह के खिलाफ पीछे हटने को कहा। तीसरी रेसलर आरोप – बृजभूषण सिंह मुझे अपने घर वालों से बात कराते थे। उन्होंने मुझे अपने बिस्तर के पास बुलाया और बिना मेरी मर्जी के जबरदस्ती गले लगाया। उन्होंने मुझे सपलिमेंट देने के बदले में सेक्सुअल फेवर मांगे गवाह – (मां और तीन पहलवान) टूर्नामेंट से वापस आकर पहलवान ने मां को बताया। बृजभूषण लगातार उन्हें फोन करते थे कि वह कोट पैंट में अच्छे लगते हैं या धोती कुर्ते में। साथी पहलवानों ने भी आऱोपों को सही बताया। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाली पहलवान को कोई बृजभूषण सिंह के कमरे मे जाने के लिए बुलाने आया था। चौथी रेसलर आरोप – उन्होंने मेरी टी शर्ट उठाई और नाभि पर सांस चेक करने के बहाने हाथ रखा। गवाह – (कोच और दो रेसलर) बृजभूषण सिंह प्रेक्टिस एरिया में आए लड़की के हाथ पकड़कर उनकी सांसे चेक करने लगे। उन्होंने शिकायत करने वाली पहलवान की नाभि पर हाथ रखा जिससे वह घबरा गई थी। लड़की ने बृजभूषण सिंह के ऑफिस से लौटते हुए कोच को इस बारे में सब बताया। पांचवीं रेसलर आरोप – ‘मैं फोटो लेने के लिए आखिरी लाइन में खड़ी थी। आरोपी आया और मेरे साथ खड़ा हो गया। उन्होंने अपना हाथ मेरे कमर के नीचे के हिस्से पर रखा। जब मैंने हाथ हटाया तो उसने कंधे पर जबरदस्ती हाथ रख दिया।’ गवाह – (दो रेफरी) बृजभूषण सिंह ने फोटो के समय गलत तरीके से लड़की को छुआ था। शिकायत करने वाली पहलवान पहले पिछली लाइन में खड़ी लेकिन बाद में वह आगे आ गई। छठी रेसलर आरोप – मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए उन्होंने मुझे कंधे से पकड़कर अपनी ओर खींचा। मैं दूर होने लगी दो उन्होंने कहा कि, ज्यादा स्मार्ट बन रही है। आगे नहीं खेलना है क्या।’ गवाह – (दो कोच) – कोच ने आरोपों को सही बताया। यह भी कहा कि टूर्नामेंट की लिस्ट में पहले खिलाड़ी का नाम था लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया।

