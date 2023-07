WRESTLING NEWS: बृजभूषण सिंह के दामाद विशाल सिंह बन सकते हैं अध्यक्ष, भाजपा सांसद ने चुनाव से पहले ‘गुप्त स्थान’ पर बुलाई समर्थकों की बैठक

WRESTLING ELECTIONS: डब्ल्यूएफआई के चुनाव 12 अगस्त को होंगे। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।

बृजभूषण शरण सिंह छह बार सांसद रह चुके हैं (PC-ANI)

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram