Wrestlers Protests: साक्षी मलिक के दावे पर नाबालिग पहलवान के पिता ने बृजभूषण सिंह का किया बचाव, कहा- हमें नहीं मिली धमकी

साक्षी मलिक ने कहा था कि नाबालिग पहलवान के परिवार को धमकी दी गई थी। इसके बाद नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा कि हमें किसी भी तरह की कोई धमकी नहीं दी गई थी।

साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट (सोर्स-एपी फोटो)

भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन करने वाले भारतीय पहलवानों में से एक साक्षी मलिक ने शनिवार को एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि नाबालिग पहलवान ने पहले अपना बयान दर्ज करवाया, लेकिन बाद में उसे बदल दिया। शायद उन पर किसी तरह का दबाव बनाया गया था और उनके परिवार को धमकी दी गई थी। साक्षी मलिक के द्वारा दिए गए इस बयान के एक दिन बाद ही यानी रविवार को नाबालिग पहलवान के पिता का बयान सामने आया और उन्होंने इसे झूठा करार दिया। नाबालिग पहलवान के पिता का कहना है कि उनके परिवार पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया गया और ना ही उन्हें किसी भी तरह की कोई धमकी दी गई। आजतक से बात करते हुए नाबालिग पहलवान के पिता ने साफ तौर पर कहा कि उनके परिवार को कोई धमकी नहीं मिली और ना ही उनकी बेटी पर बयान बदलने के लिए कोई दबाव डाला गया। हमें जो करना था हमने कर दिया और हमारे परिवार को धमकी दी गई इस बयान को कोई सच्चाई नहीं है। वहीं साक्षी मलिक के द्वारा जो वीडियो जारी की गई थी उसमें उनके पति सत्यव्रत कादियान ने कहा था कि हमारा आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं था और ना ही इसमें कांग्रेस का कोई हाथ था। हम पहले भी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन पहलवानों में एकता की कमी की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। अगर कोई पहलवान उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता था तो उसके करियर में दिक्कतें आना शुरू हो जाती थी।

