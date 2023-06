Wrestlers Protests: बजरंग पूनिया ने योगेश्वर दत्त को देशद्रोही बताते हुए देश के साथ धोखा करने का लगाया आरोप

बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने योगेश्वर दत्त पर जमकर हमला बोला। बजरंग पूनिया ने उन्हें देशद्रोही करार दिया।

साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट (सोर्स-एपी फोटो)

भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन करने वाले तीनों भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश पोगाट शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लाइव हुए और देश के पूर्व ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त पर जमकर हमला बोला। बजरंग पूनिया ने योगेश्वर दत्त का नाम लेकर कहा कि उन्हें शायद कुछ पढ़ना-लिखना नहीं आता और बिना जानकारी के वो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई महिला पहलवानों के साथ गलत करने वालों के साथ है उनके साथ नहीं, लेकिन फिर भी आप हमारे खिलाफ जो अनाप-शनाप बोल रहे हैं उसके बाद हमारा भी बोलना भी जरूरी है। साल 2010 एशियन गेम्स के बारे में बात करते हुए बजरंग पूनिया ने कहा कि उस साल वो इंजर्ड थे और फिर भी वो बोलते रहे कि मैं खेलूंगा, लेकिन जब 10 दिन बच गए तब उन्होंने खेलने से मना कर दिया। ये देश के साथ उन्होंने कितना बड़ा धोखा किया था। बजरंग ने कहा कि 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो टीम भेजी गई थी उसमें योगेश्वर दत्त भी थे। उनके साथ एक और पहलवान थे जिनका नाम मैं नहीं लूंगा ये दोनों फेडरेशन में जाकर रोज बैठते थे और कहते थे कि बिना ट्रायल हमारी सेलेक्शन कर दो। मैं इनसे पूछन चाहूंगा कि ओलंपिक के बाद आपने कौन सी तीर मार दिए थे जो आप बिना ट्रायल के ही अपना सेलेक्शन चाहते थे। बजरंग ने कहा कि हम तीन खिलाड़ी जो यहां बैठे हैं बिना ट्रायल के हमें किसी भी टूर्नामेंट में नहीं जाने दिया जाता। 2014 में आप बिना ट्रायल के कॉमनवेल्थ गेम्स खेला उससे पता चलता है कि आपके क्या संबंध थे। बजरंग ने कहा कि योगेश्वर दत्त ने 2015 में देश के साथ गद्दारी की और इसका मेरे पास प्रूफ है। 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो ओलिंपिक क्वालिफाई का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है उससे एक महीने पहले आपने सर्जरी कराई थी। अपनी इंजरी की वजह से आप ना तो खुद खेले और ना ही अमित धनखड़ को जाने दिया जो शायद मेडल जीत सकता था। आपने ये देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की। आप कहते हैं कि मैं जूनियर खिलाड़ियों के लिए आवाज उठाता हूं, लेकिन जब 2012 में एक जूनियर लड़की के साथ कैंप में जो घटना घटी थी आपने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। 2014 के कैंप में भी एक घटना घटी थी उसमें भी आपने कोई आवाज उठाई थी। इसके बाद साक्षी मलिक ने कहा कि जब महिला पहलवानों ने अपने बयान कमेटी के सामने दिए तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बृजभूषण सिंह दोषी नहीं हैं और हमें कोई बयान नहीं मिले। अगर आप सही होते तो वहां हमारा पक्ष लेकर कहते कि लड़कियों ने बयान दिए हैं और बृजभूषण सिंह गलत हैं। आप हमारे लिए कह रहे हैं कि हम ट्रायल नहीं देना चाहते हैं तो आपको बता दें कि हमने किसी को भी नहीं कहा कि हमें ट्रायल नहीं देना है। हमने कहा था कि हमें समय दो और फिर ट्रायल लो, हमने समय मांगा था। आप हमारे खिलाफ गलत बातें फैला रहे हो। विनेश फोगाट ने कहा कि हमारी लड़ाई में सभी इसलिए साथ थे क्योंकि उन्हें लगता था कि हम सही हैं। आपने हमारे बयान सारी बातें लीक की, लेकिन आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया गया। आप हमारे साथ बुरा बर्ताव किया और कभी हमारा साथ नहीं दिया। 2017 में मैं खेलने नहीं गई थी तो इसके लिए मैंने आपको मेडिकल दिया था क्योंकि आप भी उस कमेटी में थे। आपने हमेशा पहलवानों को डराने का काम किया कि बृजभूषण सिंह का कुछ नहीं हो सकता आप अपनी ट्रेनिंग करो। वैसे बृजभूषण सिंह के खिलाफ लड़ाई हमारी जारी है और ये जारी रहेगी। Also Read Asia Cup 2023: भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका, एशिया कप 2023 तक फिट नहीं हो पाएगा यह स्टार बल्लेबाज ! h h

