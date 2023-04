IOA अध्यक्ष पीटी उषा ने पहलवानों के धरने को बताया अनुशासनहीनता, बजरंग पूनिया ने दिया यह जवाब

स्टार पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक सहित कई पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पहलवानों को धमकाने के आरोपों के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं।

पीटी उषा और आंदोलनकारी पहलवान। (फाइल फोटो)

प्रदर्शनकारी पहलवानों पर बरसते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने गुरुवार को कहा कि सड़कों पर प्रदर्शन अनुशासनहीनता है और इससे देश की छवि खराब हो रही है। स्टार पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक सहित कई पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पहलवानों को धमकाने के आरोपों के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। बजरंग ने पीटी उषा की टिप्पणी पर निराशा जताई है। उषा ने आईओए की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा,‘‘ पहलवानों का सड़क पर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है। इससे भारत की छवि खराब हो रही है।’’ आईओए ने कुश्ती महासंघ के कामकाज के संचालन के लिये चुनाव होने तक एक तदर्थ समिति का गठन किया है, जिसमें पूर्व निशानेबाज सुमा शिरूर, भारतीय वुशू संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा और उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत न्यायाधीश हैं जिनका नाम अभी तय नहीं हुआ है। बजरंग ने पीटी उषा की टिप्पणी पर निराशा जताई बजरंग ने पीटी उषा की टिप्पणी पर निराशा जताते हुए कहा कि पहलवानों को उनसे ऐसे कड़े जवाब की अपेक्षा नहीं थी। उन्हें उम्मीद थी कि वह उनका साथ देंगी। बता दें कि जनवरी में पहली बार विरोध शुरू होने के बाद आईओए और सरकार ने बृजभूषण शरण सिंह और डब्ल्यूएफआई के खिलाफ आरोपों की जांच के आश्वासन के साथ पहलवानों का धरना खत्म कराने में कामयाबी हासिल की थी। https://www.jansatta.com/blank.html

