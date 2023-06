Wrestlers Protest: विनेश फोगाट ने योगेश्वर दत्त को बताया कुश्ती का जयचंद, लगाया बृजभूषण शरण सिंह के तलवे चाटने का आरोप

विनेश फोगाट ने योगेश्वर दत्त को बृजभूषण शरण सिंह के तलवे चाटने वाला इंसान बताया और उन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए।

विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक (सोर्स-एपी फोटो)

भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन करने वाले छह पहलवानों को एशियन गेम्स के ट्रायल्स में छूट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का काम देख रही तदर्थ (एड-हॉक) समिति ने गुरुवार को दी। इसके बाद भारत के पूर्व ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त इस समिति के फैसले पर भड़क गए और एक वीडियो जारी करके इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। योगेश्वर दत्त का वीडियो के सामने आने के बाद आंदोलन करने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट ने उन पर जम कर निशाना साधा और बृजभूषण सिंह के तलवे चाटने का आरोप लगा दिया। विनेश फोगाट ने ट्वीट करते हुए एक लंबा-चौड़ा पोस्ट डाला और उसमें कहा कि योगेश्वर दत्त को दोनों कमेटियों का हिस्सा बनाया गया था जो इस मामले की जांच कर रहा था। जब महिला पहलवान अपनी आप बीती सबके सामने बता रही थीं तब योगेश्वर उनकी बात सुनकर हंसता रहता था। उनमें से जब दो महिला पहलवान पानी पीने के लिए बाहर आई थी तब योगेश्वर ने उनसे कहा था कि बृजभूषण सिंह का कुछ नहीं होने वाला है जाकर अपनी प्रैक्टिस करो। विनेश फोगाट ने योगेश्वर दत्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि उसने महिला पहलवानों के नाम मीडिया को और बृजभूषण सिंह के सामने लीक किए। उसने कई महिला पहलवानों के घर फोन करके उसके परिवार वालों से कहा कि अपनी लड़की को समझा लो। वह पहलवानों और कोच को लगातार इस आंदोलन में शामिल होने से रोकता रहा। पूरा कुश्ती जगत तुम्हें बृजभूषण सिंह के तलवे चाटने के लिए याद रखेगा। महिला पहलवानों को तोड़ने में इतना जोर मत लगाओ क्योंकि इनके इरादे बहुत पक्के हैं। ध्यान रखना कहीं ज्यादा जोर लगाने से कमर ना टूट जाए। रीढ़ तो तुम पहले ही बृजभूषण के पैरों में रख चुके हैं। तुम बहुत ही संवेदनहीन इंसान हो और जालिम के हक में खड़े होकर उसकी चापलूसी कर रहे हो। योगेश्वर दत्त का वीडियो सुना तो उसकी वह घटिया हंसी दिमाग़ में अटक गई. वह महिला पहलवानों के लिए बनी दोनों कमेटियों का हिस्सा था. जब कमेटी के सामने महिला पहलवान अपनी आपबीती बता रही थीं तो वह बहुत घटिया तरह से हंसने लगता. जब 2 महिला पहलवान पानी पीने के लिए बाहर आयीं तो बाहर आकर उनको… — Vinesh Phogat (@Phogat_Vinesh) June 23, 2023

