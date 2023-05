Wrestlers Protest: पहलवानों के धरने को 1 महीना हुआ पूरा, विनेश फोगाट बोलीं- धीमी है न्याय की रफ्तार पर हर कुर्बानी को हैं तैयार

विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे दिग्गज पहलवान बीते एक महीने से जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं।

विनेश फोगाट ने बताया दिल का दर्द (PC- ANI)

