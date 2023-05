Wrestlers Protest: दो पहलवानों ने पुलिस से कहा- सांस रोकने के बहाने बृजभूषण ने स्तन और पेट छुए, रेस्तरां और ऑफिस में किया यौन उत्पीड़न

राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में दो महिला रेसलर ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नई शिकायत दर्ज कराई है। उस शिकायत में सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। यह शिकायत 21 अप्रैल को दर्ज की गई है।

बृजभूषण शरण सिंह पर दो महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। फोटो सोर्स- ANI

इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक, सात में से दो महिला पहलवानों (दोनों वयस्क) ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत दर्ज नई दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को दर्ज की गई है। दो अलग-अलग शिकायतों में कम से कम आठ घटनाओं का जिक्र है। इसमें टूर्नामेंट के दौरान, वार्म-अप और यहां तक ​​कि नई दिल्ली स्थित डब्ल्यूएफआई के कार्यालय में भी यौन उत्पीड़न और दुराचार की कई घटनाएं (जिनमें छेड़छाड़, अनुचित स्पर्श और शारीरिक संपर्क) शामिल हैं। जांच के बहाने की गंदी हरकत! रिपोर्ट के मुताबिक, जिन दो महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर नई शिकायत दर्ज कराई है, उसमें कहा गया है कि बृजभूषण ने दोनों महिला पहलवानों को गलत तरीके से छूने का प्रयास किया था। शिकायतकर्ता पहलवानों ने बताया है कि ने बृजभूषण ने उनके सांस लेने और छोड़ने के पैटर्न की जांच के बहाने पेट को और उनके स्तन को छूआ था। दो महिला पहलवानों ने नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर को बताया है कि बृजभूषण सिंह ने उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया है। 2016 और 2019 की घटना का जिक्र शिकायतकर्ता पहलवानों ने कहा है कि बृजभूषण सिंह ने उनपर करियर में बाधा डालने का दबाव डाला था, इसलिए वह अभी तक चुप थे। अपनी शिकायत में एक महिला रेसलर ने यौन उत्पीड़न की कम से कम पांच घटनाओं का जिक्र किया है। महिला रेसलर के मुताबिक, यौन उत्पीड़न की यह घटना साल 2016 की है। महिला रेसलर ने बताया है कि 2016 में एक टूर्नामेंट के दौरान एक रेस्टोरेंट में बृजभूषण सिंह ने उनके पेट और स्तन को छूआ था। इसके बाद टेबल पर साथ बैठने के लिए भी कहा था। अपने दफ्तर में भी की थी हरकत अपनी शिकायत में रेसलर नंबर 1 ने कहा कि इस घटना के बाद वो अंदर से हिल गई थी और खाना खाने तक का मन नहीं हुआ था। इस तरह की घटना एक बार होकर नहीं रह गई बल्कि उसके बाद 2019 में एक अन्य टूर्नामेंट के दौरान भी बृजभूषण ने उनके स्तन और पेट को छूआ था। रेसलर 1 ने यह भी कहा है कि बृजभूषण ने इस तरह की हरकत एकबार अपने WFI कार्यालय में भी की थी। अपने कार्यालय में उन्होंने पहलवान की मर्जी के बिना कंधे और जांघ को छूआ था और फिर सांस लेने और छूने के पैटर्न की जांच करने के बहाने फिर से पेट और स्तन को छूआ था।

