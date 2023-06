Wrestlers Protest: 9 जून को जंतर-मंतर पर नहीं होगी महापंचायत, राकेश टिकैत बोले- पहलवानों के कहने पर लिया फैसला

किसान नेता और खाप पंचायतों ने नौ जून को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की धमकी दी थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

राकेश टिकैत पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं । File Photo- Express/Prem Nath pandey

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram