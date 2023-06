Wrestlers Protest: बृजभूषण पर आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान के पिता बयान से पलटे, बोले- नहीं हुआ बेटी का यौन उत्पीड़न

बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली एक नाबालिग पहलवान के पिता ने अपने बयान बदल लिए हैं। मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने नया बयान दर्ज कराते हुए यौन उत्पीड़न की बात को गलत बताया है।

बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाले एक नाबालिग पहलवान के पिता ने अपने बयान बदल लिए हैं। फोटो सोर्स- ANI

बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल, एक नाबालिग पहलवान के पिता ने अपने बयान को बदल लिया है। पहले इस पीड़िता के पिता ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, लेकिन अब उन्होंने अपना बयान बदलते हुए यौन उत्पीड़न की बात को खारिज कर दिया है। साथ ही मजिस्ट्रेट के सामने नया बयान दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने बृजभूषण पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। क्या कहा है लड़की के पिता ने? हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नाबालिग पहलवान के पिता ने अपने ताजा बयान में कहा है कि हमें बृजभूषण शरण सिंह से कोई शिकायत नहीं है। हमने 5 जून को दिल्ली में मजिस्ट्रेट के सामने नए बयान दर्ज कराए और पहले के कुछ बयानों को को बदला है। मैं एक लड़की का पिता हूं और इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। मैंने शिकायत वापस नहीं ली, लेकिन नए बयान दर्ज कराए हैं। यौन उत्पीड़न की बात को किया खारिज नाबालिग लड़की के पिता ने आगे कहा है कि उन्होंने गुस्से में कुछ झूठे आरोप लगा दिए थे, जिसके बाद मेरी बेटी को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि एफआईआर में जिन बातों का जिक्र है वह सब सच नहीं थी। उन आरोपों के बाद से परिवार डिप्रेशन में था, मेरी बेटी का यौन उत्पीड़न नहीं हुआ बल्कि उसके साथ भेदभाव हुआ है। Also Read Wrestlers Protest: सरकार ने मांगा 15 जून तक का समय, पहलवानों के खिलाफ दर्ज सभी FIR होंगी वापस क्या है पूरा मामला? आपको बता दें कि इसी नाबालिग पहलवान के पिता ने सोमवार को दावा किया था कि कोई नया बयान दर्ज नहीं कराया गया है। साथ ही वह अपनी बेटी के साथ सोमवार को दिल्ली में नहीं था और उससे पहले लड़की के चाचा ने यह दावा किया था कि लड़की नाबालिग नहीं है। अब लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दूसरी प्राथमिकी दर्ज की है। इस नाबालिग लड़की ने पहली बार 10 मई को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ CRPC की धारा 164 के तहत दिल्ली में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया था। प्राथमिकी में लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि बृजभूषण सिंह ने उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसका यौन उत्पीड़न किया। बाद में उसकी तबियत खराब हो गई। शिकायत में यह भी कहा गया था कि बृजभूषण ने यह भी कहा था कि आप मेरा समर्थन कीजिए तो मैं आपका समर्थन करूंगा। लड़की के पिता के इन आरोपों के बाद बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था।

