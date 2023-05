Wrestlers Protest: दिल्ली पुलिस ने गीता फोगाट को हिरासत में लिया, महावीर फोगाट का ऐलान- इंसाफ नहीं मिला तो घेर लेंगे दिल्ली

गीता फोगाट पति पवन सरोहा के साथ जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को समर्थन देने के लिए निकली थीं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सिंघु बॉर्डर पर दोनों को हिरासत में ले लिया।

गीता फोगाट ने ट्वीट कर बताया कि उन्हें और उनके पति को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। (सोर्स- ट्विटर/एएनआई)

Delhi Police Arrest Geeta Phogat And Her Husband Pawan Saroha: दिल्ली पुलिस ने 4 मई 2023 को कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट गीता फोगाट और उनके पति पवन सरोहा को हिरासत में ले लिया। गीता फोगाट ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘मुझे और मेरे पति पवन सरोहा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत दुःखद।’ इससे पहले उन्हें ट्वीट कर लिखा था, ‘अब भी मेरी गाड़ी को करनाल bypass पर आपकी पुलिस ने रोका हुआ है शर्म आती है ऐसी पुलिस पर।’ गीता फोगाट जंतर-मंतर पर धरना दे रहे देश के शीर्ष पहलवानों को समर्थन देने निकलीं थीं। दिल्ली पुलिस ने दोनों को सिंघु बॉर्डर पर हिरासत में लिया। इसके बाद उन्हें बवाना पुलिस थाने ले जाया गया। बता दें कि बुधवार आधी रात के बाद जंतर मंतर पर हुए बवाल के बाद पहलवानों में काफी रोष है। बबीता फोगाट भी इस लड़ाई का हिस्सा: महावीर फोगाट इससे पहले गीता फोगाट के पिता और द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने ऐलान किया कि इंसाफ नहीं मिला तो दिल्ली का घेराव करेंगे। उन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड लौटाने की भी चेतावनी दी है। महावीर फोगाट ने यह भी दावा कि उनकी छोटी बेटी और भाजपा नेत्री बबीता फोगाट भी इस लड़ाई में साथ हैं। महावीर फोगाट ने दी द्रोणाचार्य अवार्ड लौटाने की चेतावनी महावीर फोगाट ने कहा, अगर खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिला तो मैं भी द्रोणाचार्य पुरस्कार लौटा दूंगा। उन्होंने बुधवार रात जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ हुई घटना को निंदनीय करार दिया। महावीर फोगाट शुरुआत से ही पहलवानों का समर्थन कर रहे है। वह कुछ दिन जंतर-मंतर पर भी धरने पर बैठे थे। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर कई तरह के आरोप लगाए थे। मुझे और मेरे पति पवन सरोहा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है।

बहुत दुःखद — geeta phogat (@geeta_phogat) May 4, 2023 दिल्ली पुलिस की मनमानी

मुझे जंतर- मंतर पर मेरे भाई-बहनों से मिलने जाने के लिए भी रोक दिया गया

पुलिस कह रही है की दो ही रास्ते हैं या तो अपने घर वापिस जाओ या फिर पुलिस के घर चलो



बेहद निंदनीय pic.twitter.com/yKbUT3LOwq — geeta phogat (@geeta_phogat) May 4, 2023 इस बीच, धरना दे रहे पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की याचिका पर सुनवाई बंद करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी तरह का झटका मानने से इंकार कर दिया। पहलवानों ने कहा कि वे अपना विरोध जारी रखेंगे। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने कहा, ‘हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। हमारा विरोध जारी रहेगा। उच्चतम न्यायालय का आदेश झटका नहीं है। इस मामले में न्यायालय जो कर सकता था, उसने वह किया।’ पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 23 अप्रैल से धरने पर बैठे हैं। पहलवानों का आरोप है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह ने एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया है।

