Wrestlers Protest: डरा-धमकाकर तो कभी लालच देकर बृजभूषण सिंह ने की यौन उत्पीड़न की कोशिश, जानिए 2 FIR में लगाए गए क्या-क्या आरोप

पहलवानों के धरने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 28 अप्रैल को बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं।

बृजभूषण सिंह पर लगे हैं गंभीर आरोप (फोटो क्रेडिट – Facebook/brijbhushansharan)

– जिगनासा सिन्हा रेसलिंग फेडरेशन के निर्वतमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ 28 अप्रैल को दो एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में यौन शोषण के 15 मामले और गलत तरीके से छूने, छाती और नाबी को छूने, स्टॉक करने जैसे 10 मामले हैं। दोनों एफआईआईर आईपीसी की धारा 354 (एक औरत की उसकी शालीनता को ठेस पहुंचाने), 354A (यौन शोषण), 354D (स्टॉकिंग) और 34 के तहत दर्ज की गई हैं जिसमें तीन साल की जेल का प्रवधान हैं। वहीं पॉक्सो एक्ट में पांच से 7 साल की सजा का प्रवधान हैं। FIR में दर्ज बयान माइनर रेसलर – ‘उसे तस्वीर लेने के बहाने कसकर पकड़ा गया और उसे अपनी ओर खींचा। कंधों को दबाया और फिर उसकी छाती पर अपने हाथ रखे। माइनर से साफतौर पर कहा कि उसे इन सबमें कोई दिलचस्पी नहीं है’। (माइनर की तरफ से शिकायत करने वाले का बयान) पहला रेसलर – ‘एक दिन जब मैं एक रेस्त्रां में खाना खाने गई थी तब आरोपी (बृजभूषण सिंह) ने मुझे अलग खाने की टेबल पर बुलाया। उन्होंने बिना मेरी इजाजत के मेरी छाती पर हाथ रखा और फिर पेट तक हाथ ले गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वह वहीं नहीं रुके और फिर से मेरी छाली पर हाथ ले आए और उसे पकड़ा। उन्होंने तीन-चार बार ऐसा किया। बृजभूषण सिंह के ऑफिस में भी ऐसा हुआ। पीड़िता ने बताया, ‘उन्होंने मेरी हथेली, घुटने, जांस और कंधे को बिना मेरी मर्जी के छूआ। मैं उस समय कांप गई थी। जब हम बैठे थे तो वह अपने पैर से मेरा पैर छुआ। इसके बाद से वह मेरी सांसों को चेक करने के लिए मेरी छाती से लेकर पेट तक पर हाथ फेरने लगे। वह केवल मुझे छूना चाहते थे।’ दूसरी रेसलर – ‘जब मैं मैट पर लेटी हुई थी तब बृजभूषण सिंह मेरे करीब आए और कोच की गैरमौजूदगी में मेरी टी शर्ट उठाई और फिर छाती से पेट तक पर हाथ फेरा। उन्होंने मेरी ब्रिदींग (सांसे) चेक करने के बहाने यह किया। जब मैं फेडरेशन के ऑफिस गई थी तो उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया। मेरा भाई जो मेरे साथ गया था उसे कमरे से बाहर बैठने को कहा गया। जब बाकी लोग चले गए तब आरोपी ने दरवाजा बंद किया, मुझे अपनी ओर खींचा और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की।’ तीसरी रेसलर – ‘वह मुझे मेरे परिवार वालों से बात कराते थे क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था। वह बिस्तर पर बैठे हुए थे उन्होंने अचानक मुझे जबरदस्ती गले लगा लिया। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उन्होंने मुझे लालच दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं उन्हें सेक्सुअल फेवर दूंगी तो वह मुझे सपलीमेंट देंगे जिसकी मुझे जरूरत होती है।’ चौथा रेसलर – ‘मुझे बृजभूषण सिंह ने अपने पास बुलाया और टी शर्ट ऊपर की। इसके बाद मेरे पेट और फिर मेरी नाभी पर हाथ रखा और ऐसा दिखाया कि वह मेरी सांसे चेक कर रहे हैं। वह हमेशा अनुचित चीजें करने की कोशिश में रहते थे इसलिए हम सबने तय किया कि कोई भी अकेले नश्ता, लंच और डिनर करने नहीं जाएगा।’ पांचवीं रेसलर – ‘मैं टीम फोटोग्राफ के दौरान आखिर में खड़ी थी। आरोपी मेरे पास आकर खड़ा हो गया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि उनका हाथ मेरे कमर के नीचे है। मैं यह महसूस करते हुए बहुत हैरान रह गई थी। मेरी मर्जी के बगैर इस तरह की इतनी आपत्तिजनक हरकत के बाद मैंने उनका हाथ हटाया तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे कंधे से पकड़ लिया। ‘ छठी रेसलर – ‘मेरे साथ तस्वीर खिंचाने के बहाने आरोपी ने मुझे कंधे से पकड़कर अपने करीब खींचा। खुद को बचाने के लिए मैंने असहज होकर खुद को उनसे दूर करने की कोशिश की। मैंने काफी बार कोशिश की इसके बाद उन्होंने कहा, ‘ज्यादा स्मार्ट बन रही है क्या? आगे कोई प्रतियोगिता नहीं खेलनी है क्या?’

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram