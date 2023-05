Wrestlers Protest: जिसके लिए सब कुर्बान कर दिया, उसे 15 रुपए में बिकने वाला मेडल बता रहे, बृजभूषण सिंह का Viral Video शेयर कर साक्षी मलिक ने लिखा

Delhi Jantar Mantar: बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत देश के शीर्ष पहलवान दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं।

जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने 11 मई 2023 को ब्लैक डे मनाया था और विरोधस्वरूप काली पट्टियां बांधी थीं। (सोर्स- ट्विटर/@SumitRathi02)

