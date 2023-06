Wrestlers Protest: नाबालिग के बयान वापस लेने की खबरों के बीच बजरंग पूनिया ने जारी किया Video, कहा- हाथ-जोड़कर अपील है अफवाहों से दूर रहें

बजरंग पूनिया ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर किया और लोगों से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें।

बजरंग पूनिया ने शेयर किया वीडियो (PC-Screengrab)

Bajrang Punia Video: पहलवानों और बृजभूषण शरण सिंह के बीच चल रहे विवाद में सोमवार को नया मोड़ आया। ऐसी खबरें सामने आईं कि बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने अपने आरोप वापस ले लिए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर पूरा दिन चलती रही। इस बीच लड़की के पिता का आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है। एक ओर जहां यह खबरें चल रही थी वहीं दूसरी ओर बजरंग पूनिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो डालकर लोगों से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने यह भी बताया कि आंदोलन जारी है अब किसी ने भी एफआईर वापस नहीं ली है। बजरंग पूनिया ने किया अफवाहों का खंडन उन्होंने कहा, ‘खिलाड़ियों को लेकर जो खबरें सामने आई हैं मैं उनका खंडन करने आया हूं। न तो खिलाड़ियों के बीच कोई दरार आई है और न ही किसी खिलाड़ी ने एफआईआर वापस ली है। हम सभी एक साथ हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। यह अफवाहें हमारे समर्थकों को भटाकने के लिए फैलाई जा रही हैं। मीडिया हमारे बारे में नेगेटिव चीजें दिखा रही हैं।’ सभी देशवासियों से हाथ-जोड़कर अपील है अफ़वाहों से दूर रहें ??#WrestlerProtest pic.twitter.com/x1qVacOxDz — Bajrang Punia ?? (@BajrangPunia) June 5, 2023 इंसाफ के लिए नौकरी छोड़ने को तैयार हैं पहलवान उन्होंने आगे कहा, ‘अगर नौकरी हमारी लड़ाई के बीच आएगी तो हम वह भी छोड़ने के लिए तैयार है। हम अपना सबकुछ दांव पर लगाकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं। यह बेटियों की इज्जत और मान की लड़ाई है। जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे।’ इससे पहले विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने भी उनके आंदोलन से हटने की खबरों को गलत बताया था। साक्षी ट्वीट करके कहा था कि वह भी आंदोलन का हिस्सा हैं और केवल अपनी नौकरी पर लौटीं हैं।

