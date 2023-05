Wrestlers Protest: बबीता फोगाट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ शेयर की सेल्फी, लोग बोले- बेशर्मी की हद है

बबीता फोगाट धरने पर बैठी विनेश फोगाट की चचेरी बहन हैं। वहीं बबीता की सगी बहन संगीता बजरंग पूनिया की पत्नी हैं।

बबीता फोगाट, संगीता और विनेश फोगाट की बहन हैं

Babita Phogat Troll: भारत के लिए ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लाने वाले पहलवान बीते एक महीने से भी ज्यादा समय से जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे थे। 28 मई को पहलवानों को हिरासत में लिया था लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया। जहां एक ओर यह सभी खिलाड़ी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं धरने पर बैठी विनेश फोगाट और संगीता की बहन बबीता फोगाट को फैंस ट्रोल कर रह हैं। बबीता फोगाट ने स्मृति इरानी के साथ शेयर की सेल्फी बबीता फोगाट बीजेपी की नेता हैं। उन्होंने बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी के साथ तस्वीर शेयर की थी। तस्वीर में उन्होंने लिखा, भाजयुमो उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में केंदीय मंत्री, आदरणीय दीदी जी के साथ शानदार सेल्फ़ी!!! तुलसी से तुगलक क्रिसेंट तक का आपका सफर प्रेरणाओं से भरा है।’ फैंस को यह तस्वीर पसंद नहीं आई। उन्होंने जमकर बबीता को ट्रोल किया। फैंस ने बबीता को किया ट्रोल कुछ लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘बेशर्मी की इंतहा है, फ़ोटो तो बहुत खिंचवा लिये , अब बृजभूषण की गिरफ़्तारी भी पूछ लेते’। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘पैसा और कुर्सी के लिए इतने गिरते हुए किसी को पहली बार देखी’। उन्होंने लिखा, ‘पद पैसा पॉवर के लिए लोग कहाँ तक गिर जाते हैं यह इस बहन को देख कर पता लगता है इसकी बहन सड़क पर बैठी हैं लाठियाँ खा रही हैं प्रताड़ित हो रही हैं और यह बबीता फोगाट यहाँ सेल्फ़ी ले रही है उसी सरकार के नुमाइंदों के साथ जो इसकी बहन को पीट रहे हैं।’ बेशर्मी की इंतहा है

फ़ोटो तो बहुत खिंचवा लिये

अब बृजभूषण की गिरफ़्तारी भी पूछ लेते

बड़े बूढ़ो की कहावत है राम से अर गाम से बेर नहीं करा करते

अंतत: परिवार ही सब कुछ है

जो क़ौम का नहीं वो किसी काम का नहीं

अफ़सोस रहेगा म्हारी बहान बेटी इतनी विवेकहीन हो संके — ??रोहित जाखड़-Rohit Jakhar-ਰੋਹਿਤ ਜਾਖੜ ?? (@chrohitjakhar) May 31, 2023 सच में राजनीति बड़ी गंदी चीज़ होती है, पहले के समय राजा महाराजा बनने के लिए भाई भाई आपस में एक-दूसरे को मारकर राजपाट छीन लेते थे!

" अब लोकतंत्र है तो वैसे तो नहीं होता लेकिन पार्टी टिकट पाने के लिए अपने सगे-संबंधियों को तो छोड़ ही सकते हैं"!? — Rajkumar Swami (@swamiraj636) May 31, 2023 भगवान ऐसी बहन किसी को न दें जो अपने परिवार के लिए न आवाज उठा सके… और पद लोभ में ही लगी रहे।



आपको भी mute कर देता हूँ आज ही — Ashwini Yadav अश्विनी यादव اشونی یادو (@iamAshwiniyadav) May 31, 2023 बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मेडल बहाना चाहते थे खिलाड़ी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान हरिद्वार में अपने मेडल बहाने पहुंचे थे। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अपने मेडल बहाने पहुंचे थे लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने खिलाड़ियों को रोक दिया और साथ ही सरकार को पांच दिन का अल्टीमेटम भी दिया। वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मेरा कार्यकाल पूरा हो गया है और अगर मैं गलत पाया गया तो गिरफ्तारी होगी। अगर मेरे खिलाफ आरोप सही पाए गए तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा।

