पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव पर लगाई रोक, 12 अगस्त को होना था मतदान

Punjab Haryana High Court: भारतीय कुश्ती संघ के 15 पदों के लिए 30 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है।

पहलवान अनीता श्योराण (दाएं), बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली में अपने घर पर। (Express photo by Abhinav Saha)

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab-Haryana High Court) ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (Wrestling Federation of India) के चुनाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। भारतीय कुश्ती संघ के लिए शनिवार 12 अगस्त को चुनाव होने थे। भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के 15 पदों के लिए 30 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए बृज भूषण शरण सिंह खेमे के संजय सिंह और 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अनीता श्योराण के बीच मुकाबला होना था। चुनाव से पहले रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले भारतीय पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी। पहले भी टल चुके हैं WFI के चुनाव भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अनुसार, शुरुआत में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव 6 जुलाई से 11 जुलाई तक होने वाले थे, लेकिन बाद में इसकी तारीख 12 अगस्त 2023 तय हुई थी। डब्ल्यूएफआई (WFI) के निवर्तमान प्रमुख और 6 बार के सांसद भाजपा के बृजभूषण शरण सिंह पर प्रॉक्सी के माध्यम से महासंघ को नियंत्रित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि 31 जुलाई को उनके 18 समर्थकों ने नामांकन दाखिल किया था। इसके बाद यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव नहीं लड़ेगा। हालांकि, उन्होंने दोहराया था कि उनके गुट को लगभग 25 राज्य संघों का समर्थन प्राप्त है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। (प्रतीकात्मक तस्वीर) ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगट समेत देश के शीर्ष पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। वे भाजपा सांसद के खिलाफ दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरने पर भी बैठे थे। नोट: यह ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी है। जल्द ही अधिक विवरण जोड़े जाएंगे। कृपया इस पृष्ठ को रिफ्रेश करते रहें।

