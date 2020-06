‘घर बुलाकर मेरा रेप किया,’ खिलाड़ी के आरोप के बाद वाइस प्रेसीडेंट को छोड़ना पड़ा पद

नेशनल रेसलिंग एलायंस (एनडब्ल्यूए) ने ऐलान किया है कि इंडिवुजिअल रेसलर लिज सैवेज (Liz Savage) द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद डेविड लगान ने संगठन के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। लिज ने #SpeakingOut अभियान में हिस्सा लेकर अपने साथ हुए यौन शोषण की कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की थी।

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर #speakingout काफी ट्रेंड कर रहा है। इस अभियान में अब तक कई ऐसी महिलाएं सामने आई हैं, जिन्होंने WWE (वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट), एनडब्ल्यूए (National Wrestling Alliance) और दूसरे फाइटिंग स्टार या फिर संगठन के पदाधिकारियों पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं।

लिज ने ट्विटर पर अपनी कहानी पोस्ट करते लिखा था, ‘यहां पर यह मेरा #SpeakingOut है। जो रेसलिंग के लिए कैलिफोर्निया छोड़ने पर हुआ। जाहिर है मैं जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई को सामने लाने में क्यों देर की।’ लिज के सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने के बाद भी लगान की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है।

लिज ने अपनी पोस्ट में कहा था, ‘चार साल तक दोस्त रहने के बाद डेविड लगान ने उनका यौन उत्पीड़न किया। लगान के करीब दो साल तक कहने के बाद मैं लॉस एंजिलिस आई। उसने मुझसे कहा था कि मैं उसकी सच्ची दोस्त हूं, क्योंकि मैंने ऐसे समय उसका साथ दिया, जब वह बहुत अच्छी पोजिशन में नहीं था।’

लिज के मुताबिक, डेविड लगान उन्हें काम के लिए लॉस एंजिलिस बुला रहे थे। लिज ने कहा, ‘वह मुझे काम के लिए लॉस एंजिलिस (एलए) बुला रहे थे। उनका कहना था कि वह मुझे रेसलिंग प्रमोशन एजेंसी में काम करवाना चाहते हैं। जब तक मुझे अच्छा घर नहीं मिले तब तक मैं उनके साथ रह सकती हैं। हालांकि, मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने अपने घर पर ही मेरे साथ जबरदस्ती की।’

लिज ने बताया, ‘लॉस एंजिलिस की जिंदगी इतनी कठिन थी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मुझे डेविड के साथ बेड शेयर करना पड़ता था। हालांकि, कुछ भी रोमांटिक नहीं था। शुरू में उसने कुछ नहीं किया। मैं पूरी तरह से उस पर विश्वास करने लगी। हालांकि, सब कुछ प्लान्ड था।’

लिज ने कहा, ‘करीब दो महीने बीतने के बाद मुझे जॉब मिली, लेकिन उससे होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं थी। एक दिन वह घर पर था और हम दोनों बिस्तर पर सोने चले गए। सब कुछ सामान्य था। मैं सो गई। लेकिन आधी रात में मेरी अचानक से नींद खुली तो देखा कि वह मेरे अंगों को छू रहा है। मैं बिल्कुल जम सी गई। मैंने पहले नाटक किया कि मैं सो रही हूं, लेकिन वह सीमा पार कर रहा था।’

लिज ने कहा, ‘मैंने इस बारे में ज्यादा लोगों को नहीं बताया। मैंने ट्विटर पर भी कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मुझे लगता था कि ट्विटर यूजर्स मुझे ही दोषी ठहराएंगे। वे कहेंगे कि मैंने लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रही हूं। मैंने पुलिस को भी नहीं बताया, क्योंकि वह यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की मदद नहीं करती।’

Well here's my #SpeakingOut which happened when I moved to California for wrestling. Essentially this was a big part of why I took my hiatus. pic.twitter.com/oetOYaVPxD

#speakingout के ट्रेंड होने के बाद कई रेसलिंग स्टार खुद पर लगे आरोपों को सिर से नकार चुके हैं। लेकिन एसोसिएशन ने फैसला किया है कि अब ऐसे मामलों की जांच होगी। यदि आरोप साबित हुए तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाई की जाएगी। एनडब्ल्यूए ने कहा है कि यौन शोषण के आरोप के कारण ही लगान ने इस्तीफा दिया है।



बता दें कि डेविड लगान (David Lagana) के अलावा, जॉर्डन डेवलिन, ट्रेविस बैंक्स, जो कोफै, मैट रिडल, जैक गैलाघर और टायलर बैट जैसे स्टार खिलाड़ी भी ऐसे आरोपों का सामना कर रहे हैं। कई महिला रेसलिंग स्टार ने ट्विटर पर अपनी आप बीती शेयर की है। इस मामले में WWE का कहना है कि वह ऐसे सभी आरोपों को गंभीरता से ले रहा है।



