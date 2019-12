महिला रेसलर के साथ किया Flirt, जवाब मिला- सुधर जाओ नहीं तो Boyfriend से पिटवा दूंगी

Former WWE star Dave Bautista: पूर्व विश्व चैंपियन डेव बतिस्ता का नाम WWE के बड़े रेसलरों में लिया जाता है। बतिस्‍ता 6 बार के वर्ल्ड चैंपियन, दो बार के WWE चैंपियन, चार बार के फेडरेशन हैवीवेट चैंपियन और तीन बार के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन रह चुके हैं। रिंग में कई शानदार मुकाबलों में जीत हासिल करने वाले बतिस्ता एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल, बतिस्ता ने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया के जरिए पुष्टि की थी कि वो फिलहाल सिंगल हैं। उनके इस ट्वीट के बाद से लगातार महिला रेसलर डैना ब्रूक और बतिस्ता के बीच बातचीत हो रही है। इतना ही नहीं डैना ने तो बतिस्ता को अपना नंबर तक भेज दिया और अब बतिस्ता और डैना ब्रूक की डेटिंग की खबरें भी सामने आ रही हैं। हाल ही में स्मैकडाउन के एक एपिसोड में डैना ब्रूक और रेसलर ड्रेक मेवरिक एक साथ बैकस्टेज सैगमेंट में नजर आए थे। इस दौरान मेवरिक डैना के साथ फ्लर्ट करते नजर आए। मेवरिक की इस हरकत से खफा होकर डैना ने एक ट्विट भी किया।

Drake -Ew nooo – take the hint… NO means No .. – don’t make me let the animal out … @wwe get this boy in check https://t.co/aUfipCBYVH pic.twitter.com/63UXhefaoJ

— Dana Brooke WWE (@DanaBrookeWWE) November 30, 2019