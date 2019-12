दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ने विद्युत जामवाल स्टारर फिल्म ‘कमांडो-3’ Commando 3 को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने फिल्म से छेड़खानी वाला सीन हटाने की मांग की है। राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कृत और वर्ल्ड चैंपियनशिप में तीन बार पदक जीत चुके बजरंग पूनिया भी इस सीन को लेकर खासे नाराज हैं। फिल्म के एक सीन में अखाड़े के कुछ पहलवान स्कूल की लड़कियों को छेड़ते हुए दिख रहे हैं। देश के इन दोनों नामी पहलवानों का आरोप है कि फिल्म का यह सीन पहलवानों और अखाड़ों की छवि खराब करने वाला है। दोनों पहलवानों ने फिल्म से इस सीन को तुरंत हटाने की मांग की है।

फिल्म के एक सीन में एक पहलवान स्कूल की एक लड़की की स्कर्ट खींचते हुए दिखाया गया है। एक तरह से सीन में अखाड़े में पहलवानों को बच्चों का शोषण करने वाला दिखाया गया है और एक्टर विद्युत जामवाल को पहलवानों को सबक सिखाने वाला दिखाया गया है। स्कर्ट खींचने वाले सीन में विद्युत जामवाल पहलवानों की पिटाई कर लड़कियों को छेड़खानी बचाते हुए दिखाए गए हैं।

बजरंग पूनिया और सुशील कुमार इसी सीन को लेकर बेहद खफा हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सुशील कुमार ने कहा, ‘एक पहलवान होने के नाते मैं इस सीन की कड़ी निंदा करता हूं। पहलवान समाज के सम्मानीय लोग होते हैं। वे अच्छे नैतिक मूल्यों के साथ अखाड़े में कदम रखते हैं।’

सुशील ने कहा, ‘फिल्म बनाने वालों को पहलवानों की ऐसी खराब छवि पेश करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। यही नहीं, फिल्म से इस सीन को भी हटाया जाना चाहिए।’ उन्होंने इस सीन के खिलाफ अन्य लोगों से भी प्रदर्शन करने की मांग की है। सुशील ने कहा, ‘मैं इस फिल्म का विरोध करता हूं। सभी से इस फिल्म का विरोध करने की अपील करता हूं, क्योंकि इस फिल्म में पहलवानों की गलत छवि पेश की गई है।’

Dear @adidatt ji , I saw trailer of your movie. You’re a director so I’m not anyone to tell you about directory of any kind but everything is not about box office collection n spicy tarka and right to denigrate anyone isn’t being given to you… pic.twitter.com/IgAlCR4l9c

— Yogeshwar Dutt (@DuttYogi) November 29, 2019