अंतिम पंघाल के लिए 46 दिन में 5 बड़ी चुनौतियां, कोच के गुरुमंत्र से करती हैं वर्कलोड मैनेज

अंतिम पंघाल के लिए 23 जुलाई से 7 अक्टूबर तक बहुत व्यस्त शेड्यूल है। इस दौरान उन्हें पांच बड़ी चुनौतियां का सामना करना है।

अंतिम पंघाल

विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए 25 अगस्त 2023 को ट्रायल होने हैं। इन ट्रायल्स ने युवा सनसनी अंतिम पंघाल को भी हिस्सा लेना है। अंतिम पंघाल ने गत 18 अगस्त 2023 को तब इतिहास रचा जब जार्डन के अम्मान में अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अंतिम पंघाल अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बन गईं। अंतिम पंघाल के लिए 23 जुलाई से 7 अक्टूबर तक बहुत व्यस्त शेड्यूल है। इस दौरान उन्हें पांच बड़ी चुनौतियां का सामना करना है। इसमें से वह दो में सफलता हासिल कर चुकी हैं। अभी तीन मंजिलें और फतह करनी हैं। 18 साल की अंतिम पंघाल के लिए 46 दिन के भीतर वर्कलोड मैनेज करना आसान नहीं होता, लेकिन कोच की सलाह पर चलते हुए वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। अंतिम पंघाल ने यह जानकारी मीडिया से रूबरू होते हुए दी। अंतिम पंघाल ने बताया, ‘प्रेशर तो होता ही है, लेकिन जब मैं पहले टूर्नामेंट शुरू होने से एक-डेढ़ महीने पहले प्रैक्टिस करती थी, तब सर बोलते थे कि अभी कर लो, जितनी करनी है। बाद में तो यही रहेगा कि टूर्नामेंट आज आए, कल आए, वजन घटाना है, इसलिए पहले से ही ज्यादा ट्रेनिंग करो, जिससे उस समय दिक्कत नहीं हो कि समय रहते ट्रेनिंग नहीं की।’ अंतिम पंघाल ने 23 जुलाई 2023 को एशियन गेम्स के लिए ट्रायल दिए थे। इन ट्रायल्स में उन्होंने एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट को हराया था। इसके बावजूद उन्हें स्टैंड बॉय में रखा गया था। हालांकि, विनेश फोगाट के चोटिल होने से उनका एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। बीते 18 अगस्त को दूसरी बार अंडर-20 विश्व चैंपियन बनीं थीं अंतिम पंघाल अंतिम पंघाल ने इसके बाद 18 अगस्त को अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में अपने खिताब की रक्षा की। उन्हें अब 25 अगस्त को सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्रायल देने हैं। ट्रायल में सफल होने पर अंतिम पंघाल को सर्बिया के बेलग्रेड में 16 से 24 तक चलने वाली सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेना होगा। इसके बाद 4 से 7 अक्टूबर के बीच एशियन गेम्स में महिलाओं के 53 किग्रा भार वर्ग भारत की ओर से चुनौती पेश करनी है।

