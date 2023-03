WPL: वुमन्स प्रीमियर लीग में विदेशी खिलाड़ियों ने जीती ऑरेंज और पर्पल कैप, हरमनप्रीत कौर और यास्तिका भाटिया को इस कैटेगरी में मिले अवार्ड

WPL 2023 Award List: डब्ल्यूपीएल फाइनल 2023: यहां ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और वुमन्स प्रीमियर लीग के अन्य विजेताओं की सूची दी गई है।

WPL T20: हरमनप्रीत कौर ने फेयरप्ले अवार्ड की ट्रॉफी जीती। (सोर्स- WPL T20)

Women’s Premier League Final 2023: रविवार 26 मार्च 2023 को वानखेड़े स्टेडियम में नेट सिवर-ब्रंट की नाबाद 60 रन की पारी ने हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली मुंबई इंडियंस को महिला प्रीमियर लीग (WPL) के उद्घाटन संस्करण का चैंपियन बनाया। दिल्ली की कप्तान मेग लैनिंग ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शिखा पांडे और राधा यादव के बीच दसवें विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी की मदद से दिल्ली कैपिटल्स नौ विकेट पर 131 रन का मामूली स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लैनिंग दिल्ली कैपिटल्स की ओर से शीर्ष स्कोरर (35 रन) रहीं। लक्ष्य का पीछा करने वाली मुंबई इंडियंस ने तीन गेंद बाकी रहते तीन विकेट पर 134 रन बनाए। मुंबई इंडियंस की दोनों ओपनर्स (हेली मैथ्यूज और यास्तिका भाटिया) महज 23 रन के भीतर ही पवेलियन लौट गईं थीं। इसके बाद लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर (37) और इंग्लैंड की ऑलराउंडर सिवर-ब्रंट (नाबाद 60 रन, 55 गेंद, 7 चौके) ने 72 रन की साझेदारी कर अपनी टीम को जीत की ओर बढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर के साथ लीग की सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी सिवर-ब्रंट ने अंतिम ओवर में एक पैडल शॉट के साथ मुंबई इंडियंस की जीत पर मुहर लगाई। नतीजतन नेट सिवर-ब्रंट को मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया। वहीं, कैच ऑफ द सीजन का अवॉर्ड हरमनप्रीत कौर को मिला। ये हैं अन्य पुरस्कार हेली मैथ्यूज ने पर्पल कैप पर कब्जा किया।

हेली मैथ्यूज सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (Most Valuable Player) रहीं।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लैनिंग ने ऑरेंज कैप जीती।

यस्तिका भाटिया ने एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता।

हरमनप्रीत कौर ने फेयरप्ले ट्रॉफी भी जीती। ये रहे वुमन्स प्रीमियर लीग 2023 के आंकड़े सबसे ज्यादा रन – मेग लैनिंग (345)

उच्चतम औसत – नेट सिवर-ब्रंट (66.4)

उच्चतम स्ट्राइक रेट – शेफाली वर्मा (185.29)

उच्चतम स्कोर – सोफी डिवाइन 99 (36) बनाम गुजरात जायंट्स

सर्वाधिक छक्के – शेफाली वर्मा (13), सोफी डिवाइन (13)

सर्वाधिक विकेट – हेली मैथ्यूज (16), सोफी एक्लेस्टोन (16)

सर्वश्रेष्ठ आंकड़े – मैरिजान काप (5/15) बनाम गुजरात जायंट्स

