WPL Auction को लेकर BCCI का बड़ा फैसला, मुंबई की यह महिला होगी नीलामकर्ता

WPL Auction: पांच डब्ल्यूपीएल फ्रेंचाइजी को बीसीसीआई ने जानकारी दी है कि मुंबई की मलिका आडवाणी की देखरेख में नीलामी का आयोजन होगा।

WPL auction 13 फरवरी को होना है। (फोटो – सोर्स ट्विटर/@PranavAdani/BCC)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram