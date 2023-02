WPL Auction: स्मृति मंधाना से लेकर शेफाली वर्मा तक: फ्रेंचाइजीस ने की धनवर्षा; कप्तान हरमनप्रीत कौर पर पड़ीं भारी

हरमनप्रीत कौर का बेस प्राइस 50 लाख रुपये था। उन्हें मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ 80 लाख रुपये में खरीदा। शैफाली वर्मा को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा। जेमिमा रोड्रिग्स को 2 करोड़ 20 लाख रुपये में दिल्ली कैपिटल्स ने ही खरीदा।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम। (फाइल फोटो )

महिला प्रीमियर लीग के ऑक्शन (WPL Auction) की शुरुआत टीम इंडिया के स्टार ओपनर स्मृति मंधाना से हुई। मुंबई की इस 26 साल की खिलाड़ी को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने 3.4 करोड़ रुपये में खरीदा। इसके बाद बोली टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए बोली लगी, लेकिन वह 2 करोड़ से नीचे रह गईं। उनसे ज्यादा उनकी अगुआई में खेलने वालीं 19 साल की ओपनर शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा पर धनवर्षा हुई। हरमनप्रीत कौर का बेस प्राइस 50 लाख रुपये था। उन्हें मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ 80 लाख रुपये में खरीदा। शैफाली वर्मा को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा। जेमिमा रोड्रिग्स को 2 करोड़ 20 लाख रुपये में दिल्ली कैपिटल्स ने ही खरीदा। वहीं आगरा की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को 2 करोड़ 60 लाख में यूपी वॉरियर्स ने खरीदा। पूजा वस्त्रकार को मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ 90 लाख रुपये में खरीदा। जेमिमा रोड्रिग्स के काम आई पाकिस्तान के खिलाफ पारी साउथ अफ्रीका में वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में रविवार को टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 150 का टारगेट चेज करके 7 विकेट से हराया। पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में चल रहीं जेमिमा रोड्रिग्स ने नाबाद अर्धशतक जड़ा। इस पारी का फायदा ऑक्शन में देखने को मिला वह 2 करोड़ 20 लाख रुपये में बिकीं। वहीं अंडर-19 वर्ल्ड कप में शैफाली वर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया खिताब जीती। इसका फायदा उन्हें ऑक्शन में मिला। Also Read पढ़ें WPL Auction 2023 से जुड़े अपडेट्स ऋचा घोष को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खरीदा अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया का हिस्सा रहीं विकेटकीपर ऋचा घोष को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने 1 करोड़ 90 लाख रुपये में खरीदा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में दाएं हाथ की इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की। उन्होंने 20 गेंद पर 5 चौके की मदद से 31 रन बनाए।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram