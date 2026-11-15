भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने रविवार (15 नवंबर) को जानकारी दी कि 2027 महिला प्रीमियर लीग (WPL 2027) का मुंबई चरण अब क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) के ब्रेबोर्न स्टेडियम के बजाय वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसमें एलिमिनेटर और फाइनल मैच शामिल हैं।  मैचों की तारीखों और शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

यह बदलाव इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के अनुरोध पर किया गया है, क्योंकि सीसीआई 14 फरवरी से शुरू होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने वाला है। डब्ल्यूपीएल के खत्म होने और इस बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट के शुरू होने के बीच का समय इतना कम था कि पिचों को दोबारा तैयार होने का मौका नहीं मिल पाता, इसलिए मैचों को वानखेड़े स्टेडियम में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया।

मुंबई चरण में 11 मैच

मुंबई चरण में 11 मैच शामिल हैं। यह 26 जनवरी से शुरू होगा। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई में लीग चरण 3 फरवरी को समाप्त होगा, जब दिल्ली कैपिटल्स का सामना यूपी वॉरियर्स से होगा। वानखेड़े स्टेडियम में 5 फरवरी को एलिमिनेटर और 7 फरवरी को फाइनल मैच भी खेला जाएगा। डब्ल्यूपीएल का पांचवां संस्करण 14 जनवरी को वडोदरा में शुरू होगा, जिसमें मौजूदा चैंपियन आरसीबी का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा।

डब्ल्यूपीएल 2027 का शेड्यूल

मैच नं. (Match)दिनांक (Date)चरण (Phase)टीम 1 (Team 1)टीम 2 (Team 2)समय (Time IST)स्थान (Venue)
मैच 114-Jan-2027लीग चरणरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)मुंबई इंडियंस (MI)7:30 PMवडोदरा
मैच 215-Jan-2027लीग चरणगुजरात जायंट्स (GG)यूपी वॉरियर्ज़ (UPW)7:30 PMवडोदरा
मैच 316-Jan-2027लीग चरणदिल्ली कैपिटल्स (DC)रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)7:30 PMवडोदरा
मैच 417-Jan-2027लीग चरणयूपी वॉरियर्ज़ (UPW)मुंबई इंडियंस (MI)7:30 PMवडोदरा
मैच 518-Jan-2027लीग चरणगुजरात जायंट्स (GG)दिल्ली कैपिटल्स (DC)7:30 PMवडोदरा
मैच 619-Jan-2027लीग चरणरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)यूपी वॉरियर्ज़ (UPW)7:30 PMवडोदरा
मैच 720-Jan-2027लीग चरणगुजरात जायंट्स (GG)मुंबई इंडियंस (MI)7:30 PMवडोदरा
मैच 821-Jan-2027लीग चरणयूपी वॉरियर्ज़ (UPW)दिल्ली कैपिटल्स (DC)7:30 PMवडोदरा
मैच 922-Jan-2027लीग चरणगुजरात जायंट्स (GG)रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)7:30 PMवडोदरा
मैच 1023-Jan-2027लीग चरणदिल्ली कैपिटल्स (DC)मुंबई इंडियंस (MI)7:30 PMवडोदरा
मैच 1124-Jan-2027लीग चरणयूपी वॉरियर्ज़ (UPW)गुजरात जायंट्स (GG)7:30 PMवडोदरा
मैच 1226-Jan-2027लीग चरणमुंबई इंडियंस (MI)रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)7:30 PMमुंबई
मैच 1327-Jan-2027लीग चरणदिल्ली कैपिटल्स (DC)गुजरात जायंट्स (GG)7:30 PMमुंबई
मैच 1428-Jan-2027लीग चरणमुंबई इंडियंस (MI)यूपी वॉरियर्ज़ (UPW)7:30 PMमुंबई
मैच 1529-Jan-2027लीग चरणरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)दिल्ली कैपिटल्स (DC)7:30 PMमुंबई
मैच 1630-Jan-2027लीग चरणमुंबई इंडियंस (MI)गुजरात जायंट्स (GG)7:30 PMमुंबई
मैच 1731-Jan-2027लीग चरणयूपी वॉरियर्ज़ (UPW)रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)7:30 PMमुंबई
मैच 1801-Feb-2027लीग चरणमुंबई इंडियंस (MI)दिल्ली कैपिटल्स (DC)7:30 PMमुंबई
मैच 1902-Feb-2027लीग चरणरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)गुजरात जायंट्स (GG)7:30 PMमुंबई
मैच 2003-Feb-2027लीग चरणदिल्ली कैपिटल्स (DC)यूपी वॉरियर्ज़ (UPW)7:30 PMमुंबई
एलिमिनेटर05-Feb-2027प्लेऑफअंक तालिका #2 (TBD)अंक तालिका #3 (TBD)7:30 PMमुंबई
फाइनल07-Feb-2027फाइनलअंक तालिका #1 (TBD)एलिमिनेटर विजेता (TBD)7:30 PMमुंबई

कौन सी टीम कितना मैच खेलेगी

टीम का नाम (Team)वडोदरा में मैचमुंबई में मैचकुल लीग मैच
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)448
मुंबई इंडियंस (MI)448
दिल्ली कैपिटल्स (DC)448
गुजरात जायंट्स (GG)538
यूपी वॉरियर्य (UPW)538

कहां-कहां होंगे मैच

स्थान (Venue)लीग मैचप्लेऑफ़ / फ़ाइनलकुल मैच
वडोदरा11011
मुंबई9211
कुल 20222

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