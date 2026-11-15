भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने रविवार (15 नवंबर) को जानकारी दी कि 2027 महिला प्रीमियर लीग (WPL 2027) का मुंबई चरण अब क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) के ब्रेबोर्न स्टेडियम के बजाय वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसमें एलिमिनेटर और फाइनल मैच शामिल हैं। मैचों की तारीखों और शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यह बदलाव इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के अनुरोध पर किया गया है, क्योंकि सीसीआई 14 फरवरी से शुरू होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने वाला है। डब्ल्यूपीएल के खत्म होने और इस बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट के शुरू होने के बीच का समय इतना कम था कि पिचों को दोबारा तैयार होने का मौका नहीं मिल पाता, इसलिए मैचों को वानखेड़े स्टेडियम में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया।
मुंबई चरण में 11 मैच
मुंबई चरण में 11 मैच शामिल हैं। यह 26 जनवरी से शुरू होगा। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई में लीग चरण 3 फरवरी को समाप्त होगा, जब दिल्ली कैपिटल्स का सामना यूपी वॉरियर्स से होगा। वानखेड़े स्टेडियम में 5 फरवरी को एलिमिनेटर और 7 फरवरी को फाइनल मैच भी खेला जाएगा। डब्ल्यूपीएल का पांचवां संस्करण 14 जनवरी को वडोदरा में शुरू होगा, जिसमें मौजूदा चैंपियन आरसीबी का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा।
डब्ल्यूपीएल 2027 का शेड्यूल
|मैच नं. (Match)
|दिनांक (Date)
|चरण (Phase)
|टीम 1 (Team 1)
|टीम 2 (Team 2)
|समय (Time IST)
|स्थान (Venue)
|मैच 1
|14-Jan-2027
|लीग चरण
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)
|मुंबई इंडियंस (MI)
|7:30 PM
|वडोदरा
|मैच 2
|15-Jan-2027
|लीग चरण
|गुजरात जायंट्स (GG)
|यूपी वॉरियर्ज़ (UPW)
|7:30 PM
|वडोदरा
|मैच 3
|16-Jan-2027
|लीग चरण
|दिल्ली कैपिटल्स (DC)
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)
|7:30 PM
|वडोदरा
|मैच 4
|17-Jan-2027
|लीग चरण
|यूपी वॉरियर्ज़ (UPW)
|मुंबई इंडियंस (MI)
|7:30 PM
|वडोदरा
|मैच 5
|18-Jan-2027
|लीग चरण
|गुजरात जायंट्स (GG)
|दिल्ली कैपिटल्स (DC)
|7:30 PM
|वडोदरा
|मैच 6
|19-Jan-2027
|लीग चरण
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)
|यूपी वॉरियर्ज़ (UPW)
|7:30 PM
|वडोदरा
|मैच 7
|20-Jan-2027
|लीग चरण
|गुजरात जायंट्स (GG)
|मुंबई इंडियंस (MI)
|7:30 PM
|वडोदरा
|मैच 8
|21-Jan-2027
|लीग चरण
|यूपी वॉरियर्ज़ (UPW)
|दिल्ली कैपिटल्स (DC)
|7:30 PM
|वडोदरा
|मैच 9
|22-Jan-2027
|लीग चरण
|गुजरात जायंट्स (GG)
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)
|7:30 PM
|वडोदरा
|मैच 10
|23-Jan-2027
|लीग चरण
|दिल्ली कैपिटल्स (DC)
|मुंबई इंडियंस (MI)
|7:30 PM
|वडोदरा
|मैच 11
|24-Jan-2027
|लीग चरण
|यूपी वॉरियर्ज़ (UPW)
|गुजरात जायंट्स (GG)
|7:30 PM
|वडोदरा
|मैच 12
|26-Jan-2027
|लीग चरण
|मुंबई इंडियंस (MI)
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)
|7:30 PM
|मुंबई
|मैच 13
|27-Jan-2027
|लीग चरण
|दिल्ली कैपिटल्स (DC)
|गुजरात जायंट्स (GG)
|7:30 PM
|मुंबई
|मैच 14
|28-Jan-2027
|लीग चरण
|मुंबई इंडियंस (MI)
|यूपी वॉरियर्ज़ (UPW)
|7:30 PM
|मुंबई
|मैच 15
|29-Jan-2027
|लीग चरण
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)
|दिल्ली कैपिटल्स (DC)
|7:30 PM
|मुंबई
|मैच 16
|30-Jan-2027
|लीग चरण
|मुंबई इंडियंस (MI)
|गुजरात जायंट्स (GG)
|7:30 PM
|मुंबई
|मैच 17
|31-Jan-2027
|लीग चरण
|यूपी वॉरियर्ज़ (UPW)
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)
|7:30 PM
|मुंबई
|मैच 18
|01-Feb-2027
|लीग चरण
|मुंबई इंडियंस (MI)
|दिल्ली कैपिटल्स (DC)
|7:30 PM
|मुंबई
|मैच 19
|02-Feb-2027
|लीग चरण
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)
|गुजरात जायंट्स (GG)
|7:30 PM
|मुंबई
|मैच 20
|03-Feb-2027
|लीग चरण
|दिल्ली कैपिटल्स (DC)
|यूपी वॉरियर्ज़ (UPW)
|7:30 PM
|मुंबई
|एलिमिनेटर
|05-Feb-2027
|प्लेऑफ
|अंक तालिका #2 (TBD)
|अंक तालिका #3 (TBD)
|7:30 PM
|मुंबई
|फाइनल
|07-Feb-2027
|फाइनल
|अंक तालिका #1 (TBD)
|एलिमिनेटर विजेता (TBD)
|7:30 PM
|मुंबई
कौन सी टीम कितना मैच खेलेगी
|टीम का नाम (Team)
|वडोदरा में मैच
|मुंबई में मैच
|कुल लीग मैच
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)
|4
|4
|8
|मुंबई इंडियंस (MI)
|4
|4
|8
|दिल्ली कैपिटल्स (DC)
|4
|4
|8
|गुजरात जायंट्स (GG)
|5
|3
|8
|यूपी वॉरियर्य (UPW)
|5
|3
|8
कहां-कहां होंगे मैच
|स्थान (Venue)
|लीग मैच
|प्लेऑफ़ / फ़ाइनल
|कुल मैच
|वडोदरा
|11
|0
|11
|मुंबई
|9
|2
|11
|कुल
|20
|2
|22
RCB से मुंबई इंडियंस तक यहां देखें सभी टीमों के पूरे स्क्वाड
विमेंस प्रीमियर लीग 2027 के लिए अब सभी पांच टीमों के स्क्वाड तैयार हो गए हैं। कोच्चि में आयोजित हुए मिनी ऑक्शन के बाद 25 खिलाड़ियों की किस्मत खुली। यहां सभी पांचों टीमों के पूरे स्क्वाड दिए गए हैं। पूरी खबर पढ़ें।