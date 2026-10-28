महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 के संस्करण के लिए बुधवार (28 अक्टूबर 2026) को कोच्चि में मिनी ऑक्शन का आयोजन हुआ। इस नीलामी में कुल 25 खिलाड़ियों पर बोली लगी। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मोलिन्यू इसमें सबसे महंगी बिकीं और उनके ऊपर यूपी वॉरियर्स ने 1.10 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाई। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का बेस प्राइस 50 लाख रुपये था।

सोफी के बाद दूसरे नंबर पर भारत की किरण नवगिरे रहीं। भारतीय खिलाड़ी किरण नवगिरे पर दिल्ली कैपिटल्स ने इस नीलामी की दूसरी सबसे बड़ी बोली लगाई। किरण का बेस प्राइस 40 लाख रुपये था। उन पर दिल्ली ने 75 लाख का दांव लगाया और अपने साथ जोड़ लिया। अगर पांच सबसे महंगी खिलाड़ियों की बात करें तो तीसरे नंबर पर रहीं हाल ही में इंडिया डेब्यू करने वाली जी. कमालिनी।

WPL 2027 ऑक्शन की 4 सबसे महंगी खिलाड़ी

सोफी मोलिन्यू: 1.1 करोड़ रुपये (यूपी वॉरियर्स)

1.1 करोड़ रुपये (यूपी वॉरियर्स) किरण नवगिरे: 75 लाख रुपये (दिल्ली कैपिटल्स)

75 लाख रुपये (दिल्ली कैपिटल्स) जी. कमालिनी: 40 लाख रुपये (गुजरात जायंट्स)

40 लाख रुपये (गुजरात जायंट्स) जेस जोनासन: 40 लाख रुपये (आरसीबी)

WPL 2027 नीलामी में बिकने वाली सभी खिलाड़ियों की लिस्ट

क्र. खिलाड़ी का नाम देश टीम भूमिका बेस प्राइस नीलामी प्राइस 1 सोफी मोलिन्यू ऑस्ट्रेलिया यूपी वॉरियर्स ऑलराउंडर ₹50 लाख ₹1.10 करोड़ 2 किरण नवगिरे भारत दिल्ली कैपिटल्स बल्लेबाज ₹40 लाख ₹75 लाख 3 जी. कमलिनी भारत गुजरात जायंट्स बल्लेबाज ₹40 लाख ₹40 लाख 4 ओर्ला प्रेंडरगास्ट आयरलैंड गुजरात जायंट्स ऑलराउंडर ₹30 लाख ₹40 लाख 5 स्नेह राणा भारत यूपी वॉरियर्स ऑलराउंडर ₹30 लाख ₹30 लाख 6 ग्रेस हैरिस ऑस्ट्रेलिया यूपी वॉरियर्स ऑलराउंडर ₹30 लाख ₹30 लाख 7 सुषमा वर्मा भारत यूपी वॉरियर्स विकेटकीपर-बल्लेबाज ₹30 लाख ₹30 लाख 8 दिशा कसाट भारत मुंबई इंडियंस बल्लेबाज ₹10 लाख ₹10 लाख 9 भारती रावल भारत मुंबई इंडियंस उल्लेख नहीं ₹10 लाख ₹10 लाख 10 लतिका इनामदार भारत मुंबई इंडियंस उल्लेख नहीं ₹10 लाख ₹10 लाख 11 जेस जोनासन ऑस्ट्रेलिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ऑलराउंडर ₹40 लाख ₹40 लाख 12 सनिका चालके भारत मुंबई इंडियंस बल्लेबाज ₹10 लाख ₹10 लाख 13 कैथरीन ब्राइस स्कॉटलैंड यूपी वॉरियर्स ऑलराउंडर ₹10 लाख ₹10 लाख 14 उमा काश्वी भारत दिल्ली कैपिटल्स ऑलराउंडर ₹10 लाख ₹10 लाख 15 कर्स्टी गॉर्डन स्कॉटलैंड दिल्ली कैपिटल्स गेंदबाज ₹10 लाख ₹10 लाख 16 मनाली दक्षिणी भारत यूपी वॉरियर्स ऑलराउंडर ₹10 लाख ₹10 लाख 17 सहाना पवार भारत यूपी वॉरियर्स ऑलराउंडर ₹10 लाख ₹10 लाख 18 समायरा राघव भारत गुजरात जायंट्स ऑलराउंडर ₹10 लाख ₹10 लाख 19 वृंदा दिनेश भारत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बल्लेबाज ₹10 लाख ₹10 लाख 20 श्वेता सहरावत भारत मुंबई इंडियंस बल्लेबाज ₹10 लाख ₹20 लाख 21 क्लोए ट्रायन साउथ अफ्रीका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ऑलराउंडर ₹30 लाख ₹30 लाख 22 नजमा खान भारत दिल्ली कैपिटल्स ऑलराउंडर ₹10 लाख ₹10 लाख 23 अक्षिता भगत भारत मुंबई इंडियंस ऑलराउंडर ₹10 लाख ₹10 लाख 24 आशा शोभना भारत यूपी वॉरियर्स गेंदबाज ₹30 लाख ₹30 लाख 25 तेजल हसबनिस भारत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बल्लेबाज ₹30 लाख ₹30 लाख

प्रतिका रावल-वैष्णवी शर्मा नंबर 1, हरमनप्रीत कौर-शैफाली वर्मा भी लिस्ट में; भारत-जिम्बाब्वे वनडे सीरीज के बाद टॉप 5 बैटर-बॉलर

भारतीय महिला टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली है। इस सीरीज के बाद तीन पारियों में 220 रन बनाकर प्रतिका रावल नंबर 1 बैटर रहीं। वहीं दो पारियों में 9 विकेट लेकर वैष्णवी शर्मा नंबर 1 पर रहीं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





