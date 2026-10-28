महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 के संस्करण के लिए बुधवार (28 अक्टूबर 2026) को कोच्चि में मिनी ऑक्शन का आयोजन हुआ। इस नीलामी में कुल 25 खिलाड़ियों पर बोली लगी। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मोलिन्यू इसमें सबसे महंगी बिकीं और उनके ऊपर यूपी वॉरियर्स ने 1.10 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाई। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का बेस प्राइस 50 लाख रुपये था।

सोफी के बाद दूसरे नंबर पर भारत की किरण नवगिरे रहीं। भारतीय खिलाड़ी किरण नवगिरे पर दिल्ली कैपिटल्स ने इस नीलामी की दूसरी सबसे बड़ी बोली लगाई। किरण का बेस प्राइस 40 लाख रुपये था। उन पर दिल्ली ने 75 लाख का दांव लगाया और अपने साथ जोड़ लिया। अगर पांच सबसे महंगी खिलाड़ियों की बात करें तो तीसरे नंबर पर रहीं हाल ही में इंडिया डेब्यू करने वाली जी. कमालिनी।

WPL 2027 ऑक्शन की 4 सबसे महंगी खिलाड़ी

  • सोफी मोलिन्यू: 1.1 करोड़ रुपये (यूपी वॉरियर्स)
  • किरण नवगिरे: 75 लाख रुपये (दिल्ली कैपिटल्स)
  • जी. कमालिनी: 40 लाख रुपये (गुजरात जायंट्स)
  • जेस जोनासन: 40 लाख रुपये (आरसीबी)

WPL 2027 नीलामी में बिकने वाली सभी खिलाड़ियों की लिस्ट

क्र.खिलाड़ी का नामदेशटीमभूमिकाबेस प्राइसनीलामी प्राइस
1सोफी मोलिन्यूऑस्ट्रेलियायूपी वॉरियर्सऑलराउंडर₹50 लाख₹1.10 करोड़
2किरण नवगिरेभारतदिल्ली कैपिटल्सबल्लेबाज₹40 लाख₹75 लाख
3जी. कमलिनीभारतगुजरात जायंट्सबल्लेबाज₹40 लाख₹40 लाख
4ओर्ला प्रेंडरगास्टआयरलैंडगुजरात जायंट्सऑलराउंडर₹30 लाख₹40 लाख
5स्नेह राणाभारतयूपी वॉरियर्सऑलराउंडर₹30 लाख₹30 लाख
6ग्रेस हैरिसऑस्ट्रेलियायूपी वॉरियर्सऑलराउंडर₹30 लाख₹30 लाख
7सुषमा वर्माभारतयूपी वॉरियर्सविकेटकीपर-बल्लेबाज₹30 लाख₹30 लाख
8दिशा कसाटभारतमुंबई इंडियंसबल्लेबाज₹10 लाख₹10 लाख
9भारती रावलभारतमुंबई इंडियंसउल्लेख नहीं₹10 लाख₹10 लाख
10लतिका इनामदारभारतमुंबई इंडियंसउल्लेख नहीं₹10 लाख₹10 लाख
11जेस जोनासनऑस्ट्रेलियारॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुऑलराउंडर₹40 लाख₹40 लाख
12सनिका चालकेभारतमुंबई इंडियंसबल्लेबाज₹10 लाख₹10 लाख
13कैथरीन ब्राइसस्कॉटलैंडयूपी वॉरियर्सऑलराउंडर₹10 लाख₹10 लाख
14उमा काश्वीभारतदिल्ली कैपिटल्सऑलराउंडर₹10 लाख₹10 लाख
15कर्स्टी गॉर्डनस्कॉटलैंडदिल्ली कैपिटल्सगेंदबाज₹10 लाख₹10 लाख
16मनाली दक्षिणीभारतयूपी वॉरियर्सऑलराउंडर₹10 लाख₹10 लाख
17सहाना पवारभारतयूपी वॉरियर्सऑलराउंडर₹10 लाख₹10 लाख
18समायरा राघवभारतगुजरात जायंट्सऑलराउंडर₹10 लाख₹10 लाख
19वृंदा दिनेशभारतरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुबल्लेबाज₹10 लाख₹10 लाख
20श्वेता सहरावतभारतमुंबई इंडियंसबल्लेबाज₹10 लाख₹20 लाख
21क्लोए ट्रायनसाउथ अफ्रीकारॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुऑलराउंडर₹30 लाख₹30 लाख
22नजमा खानभारतदिल्ली कैपिटल्सऑलराउंडर₹10 लाख₹10 लाख
23अक्षिता भगतभारतमुंबई इंडियंसऑलराउंडर₹10 लाख₹10 लाख
24आशा शोभनाभारतयूपी वॉरियर्सगेंदबाज₹30 लाख₹30 लाख
25तेजल हसबनिसभारतरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुबल्लेबाज₹30 लाख₹30 लाख

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