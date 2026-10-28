WPL 2027 All Teams Squads RCB, MI, DC, UPW, GG: विमेंस प्रीमियर लीग 2027 के लिए मिनी ऑक्शन पूरे हो चुके हैं। कुल 25 खिलाड़ियों पर बुधवार (28 अक्टूबर 2026) को बोली लगी। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की कप्तान सोफी मोलिन्यू सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं। वहीं किरण नवगिरे नंबर 1 भारतीय रहीं। इसी के साथ अब पांचों टीमों ने अपने स्क्वाड भी तैयार कर लिए हैं। इस नीलामी में यूपी वॉरियर्स ने सबसे ज्यादा खिलाड़ियों पर बोली लगाई।

आपको बता दें कि विमेंस प्रीमियर लीग के लिए पांचों टीमें अधिकतम 18 खिलाड़ी अपने स्क्वाड में जोड़ सकती थीं। वहीं हर टीम में अधिकतम छह विदेशी खिलाड़ियों को रखने की अनुमति थी। अब सभी टीमों ने आगामी सीजन के लिए अपना स्क्वाड तैयार कर लिया है। यह सीजन अगले साल 14 जनवरी से शुरू होगा और 7 फरवरी 2027 तक खेला जाएगा।

WPL 2027 के लिए सभी पांचों टीमों के स्क्वाड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला

मुंबई इंडियंस महिला

नेट साइवर-ब्रंट, अमेलिया कर, हरमनप्रीत कौर, हेले मैथ्यूज, अमनजोत कौर, सजीवन सजना, शबनिम इस्माइल, निकोला कैरी, वैष्णवी शर्मा, संस्कृति गुप्ता, राहिला फिरदौस, तारा नॉरिस, दिशा कसाट, लतिका इनामदार, भारती रावल, सानिका चालके, श्वेता सहरावत, अक्षिता भगत

दिल्ली कैपिटल्स महिला

जेमिमा रोड्रिग्स, मारिजान कैप, शैफाली वर्मा, किर्स्टी गॉर्डन, उमा काश्वी, नाज़मा खान, किरण नवगिरे, श्री चरणी, लूसी हैमिल्टन, चिनेले हेनरी, मडीवाला ममथा, मिन्नू मणि, निकी प्रसाद, नंदनी शर्मा, एनाबेल सदरलैंड, लॉरा वोल्वार्ड्ट, दीया यादव

यूपी वारियर्स

गुजरात दिग्गज

एश्लेग गार्डनर, बेथ मूनी, सोफी डिवाइन, जॉर्जिया वेयरहैम, भारती फुलमाली, काश्वी गौतम, रेणुका सिंह ठाकुर, यास्तिका भाटिया, किम गार्थ, तनुजा कंवर, अनुष्का शर्मा, राजेश्वरी गायकवाड़, जी. कमालिनी, कनिका आहूजा, ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, जिंतीमनी कलिता, हैप्पी कुमारी, समायरा राघव

WPL Auction: ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पर सबसे बड़ी बोली, किरण भी हुईं मालामाल; 25 खिलाड़ियों की खुली किस्मत, देखें पूरी लिस्ट

WPL Auction 2027 Full Players List Teams: विमेंस प्रीमियर लीग 2027 के मिनी ऑक्शन पूरे हो चुके हैं। कुल 25 खिलाड़ियों की किस्मत खुली है। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की कप्तान सबसे महंगी खिलाड़ी बनीं। भारत की किरण नवगिरे भी मालामाल हुई हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





