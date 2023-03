WPL 2023: 3.4 करोड़ की स्मृति मंधाना और 1.9 करोड़ की ऋचा घोष ने डुबोई RCB की लुटिया, 2.30 और 1.38 लाख का पड़ा 1-1 रन

वुमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन के ऑक्शन में स्मृति मंधाना के लिए सबसे पहले बोली लगी। आरसीबी ने उन्हें 3.4 करोड़ रुपये खर्च करके खरीदा। वह अर्धशतक तक नहीं जड़ पाईं।

स्मृति मंधाना और ऋषा घोष। (फोटो – आईपीएल)

वुमेंस प्रीमियर लीग 2023 (WPL 2023) से ऑक्शन में स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी रही थीं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB W) ने उन्हें 3.4 करोड़ रुपये में खरीदा था। फ्रेंचाइजी ने उन्हें कप्तान बनाया, लेकिन बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों ही विभाग में वह फ्लॉप रहीं। टीम प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई। उन्होंने 18.62 के औसत से सिर्फ 149 रन बनाए। यानी उनका एक रन फ्रेंचाइजी को 2.30 लाख का पड़ा। कुछ यही हालत विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष का भी रहा। ऋचा को आरसीबी ने 1.9 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्होंने 23 के औसत से 138 रन बनाए। फ्रेंचाइजी को उनका 1 रन 1.38 लाख का पड़ा। स्मृति मंधाना ने आखिरी मैच में भी किया निराश वुमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन के ऑक्शन में स्मृति मंधाना के लिए सबसे पहले बोली लगी। आरसीबी ने उन्हें 3.4 करोड़ रुपये खर्च करके खरीदा। इंटरनेशनल क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन करने वालीं 26 साल की बाएं हाथ की बल्लेबाज ने लीग में निराश किया। वह एक अर्धशतक तक नहीं जड़ पाईं। उन्होंने सिर्फ 3 सिक्स और 22 चौके लगाए। 37 उनका सर्वोच्च स्कोर रहा। उन्होंने 8 मैच की 8 पारी में 18.62 के औसत से 149 रन बनाए। मुंबई इंडियंस के खिलाफ आखिरी मैच में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। वह 25 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 24 रन बनाकर आउट हो गए। बड़ी पारी नहीं खेल पाईं ऋचा घोष शैफाली वर्मा की अगुआई में भारतीय महिला अंडर-19 टीम के वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऋचा घोष का नाम चर्चा में आया। हालांकि, वह पहले से ही सीनियर टीम का हिस्सा थीं। इसके बाद उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करके सुर्खियां हासिल की थीं। उनकी हार्ड हिटिंग की काबिलियत के कारण ऑक्शन में आरसीबी ने उनपर 1.9 करोड़ रुपये लुटाए, लेकिन उनका प्रदर्शन काफी साधारण रहा। Also Read WPL 2023: जेमिमा रोड्रिग्स कैच लपकने के बाद खुद भी हुईं हैरान, गेंद को चूमकर जताई खुशी; देखें Video ऋचा घोष ने 8 मैच की 7 पारी में 23 के औसत से 138 रन बनाए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने 8 मैच की 7 पारी में 23 के औसत से 138 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 14 चौके और 7 छक्के लगाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 37 रहा। आखिरी पारी में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन ताबड़तोड़ रन बनाने के बाद बड़ा स्कोर नहीं कर पाई। वह 13 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 29 रन बनाकर आउट हो गईं।

