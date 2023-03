WPL 2023: क्रिस गेल और युवराज सिंह के क्लब में शामिल हुई मुंबई इंडियंस की ऑलराउंडर, आरसीबी के खिलाफ जीत में निभाई अहम भूमिका

इंडियन प्रीमियर लीग के किसी मैच में 75 से ज्यादा रन और 3 से अधिक विकेट लेने का करनामा अबतक 4 खिलाड़ी कर पाए हैं। एक ही साल में ऐसा 3 बार हुआ। वुमेंस प्रीमियर लीग में हेली मैथ्यूज ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं।

वुमेंस प्रीमियर लीग 2023 में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 9 विकेट से हराया। (फोटो- mipaltan)

वुमेंस प्रीमियर लीग 2023 (WPL 2023) में मुंबई इंडियंस (MIW) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCBW) के बीच मैच में कैरेबियाई ऑलराउंडर हेली मैथ्यूज ने गेंद और बल्ले दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले गेंदबाजी में कमाल करते हुए 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट चटकाए। फिर बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 38 गेंद पर नाबाद 77 रन बनाए। इसके बदौलत हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम ने 156 रन के टारगेट को 14.2 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मुंबई इंडियंस (MIW)की टीम 2 में से 2 मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है। वहीं स्मृति मंधाना की अगुआई वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCBW)की टीम 2 में से 2 मैच हारकर चौथे नंबर पर है। हेली मैथ्यूज को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और वह युवराज सिंह और क्रिस गेल जैसे धाकड़ खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हो गईं। वह वुमेंस प्रीमियर लीग के मैच में 75 से ज्यादा रन बनाने और 3 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गईं। आईपीएल में साल 2011 में 3 बार और साल 2014 में 1 बार हुआ यह करनामा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के किसी मैच में 75 से ज्यादा रन और 3 से अधिक विकेट लेने का करनामा अबतक 4 खिलाड़ी कर पाए हैं। एक ही साल में ऐसा 3 बार हुआ। साल 2011 में 3 बार और साल 2014 में 1 बार ऐसा हुआ। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए खेलते हुए खिलाड़ियों ने 2 बार ऐसा किया। इनमें से 2 भारतीय और 2 विदेशी हैं। एक भारतीय खिलाड़ी अनकैप्ड है। Also Read MI vs RCB: हेली मैथ्यूज और ब्रंट की पारी के तूफान में उड़ी आरसीबी, मुंबई को मिली लगातार दूसरी जीत आईपीएल इन 4 खिलाड़ियों ने किया है करनामा इनमें पॉल वॉलथटी शामिल हैं। उन्होंने साल 2011 में किंग्स 11 पंजाब (KXIP) अब पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए यह करनामा किया था। साल 2011 में ही क्रिस गेल ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए यह करनामा किया था। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने इसी साल राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेलते हुए यह करनामा किया। साल 2014 में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर युवराज ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए खेलते हुए 75 से ज्यादा रन बनाए और 3 या इससे ज्यादा विकेट लिए।

