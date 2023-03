WPL 2023: मुंबई इंडियंस ने रचा इतिहास, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता वुमेंस प्रीमियर लीग का पहला खिताब

WPL 2023: हरमनप्रीत कौर ने फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर वुमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जीता और इतिहास रच दिया।

WPL 2023: मुंबई इंडियंस ने वुमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन का खिताब जीता (सोर्स- ट्विटर)

WPL 2023: वुमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन में मुंबई इंडियंस ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में धाकड़ प्रदर्शन किया और इस टीम ने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में इस टीम ने इतिहास रचा और महिला लीग का पहला खिताब अपने नाम किया। इस खिताब को जीतने के बाद मुंबई की टीम को ईनाम के तौर पर 6 करोड़ रुपये दिए गए तो वहीं उप-विजेता दिल्ली की टीम को 3 करोड़ रुपये दिए गए। फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी मेग लैनिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन मुंबई की सधी गेंदबाजी ने इस टीम को 20 ओवर में 9 विकेट पर 131 पर रोक दिया। मुंबई को जीत के लिए 132 रन का आसान लक्ष्य मिला था जिसे इस टीम ने 7 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। मुंबई ने 19.3 ओवर में 3 विकेट पर 134 रन बनाकर मैच में जीत दर्ज की। आईपीएल में पहला खिताब जीतने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे तो वहीं डब्ल्यूपीएल का पहला खिताब जीतने वाली महिला कप्तान हरमनप्रीत कौर बनीं। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में 5 खिताब जीते हैं जबकि चैंपियंस लीग टी20 का खिताब भी दो बार जीता है और अब मुंबई ने महिला लीग का पहला खिताब भी अपने नाम किया। इस मैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब ब्रंट को दिया गया जबकि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला। मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर को कैच ऑफ द सीजन के खिलाफ से सम्मानित किया गया तो वहीं हेली मैथ्यूज को पर्पल कैप जबकि मेग लैनिंग को ऑरेंज कैप का खिताब मिला। हेली मैथ्यूज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहीं। मुंबई को मिली आसान जीत दूसरी पारी में मुंबई की टीम को जीत के लिए 132 रन बनाने थे, लेकिन ओपनर बल्लेबाज यास्तिका भाटिका को राधा यादव ने 4 रन पर आउट कर दिया और इस टीम का दूसरा विकेट 23 रन पर हेली मैथ्यूज के रूप में गिया जिन्होंने 13 रन की पारी खेली थी। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 37 रन की पारी खेली और रन आउट हो गईं, लेकिन इसके बाद ब्रंट और केर ने मिलकर टीम को जीत दिला दी। ब्रंट ने 55 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से नाबाद 60 रन बनाए और केर भी 14 रन बनाकर नाबाद रहीं। दिल्ली ने बनाए 131 रन दिल्ली की टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन करके फाइनल में जगह बनाई थी ये टीम उससे बिल्कुल उलट नजर आई और टीम के बल्लेबाज पूरी तरह से मुंबई के गेंदबाजों के सामने बेबस दिखे। वांग और हेली मैथ्यूज की कसी हुई गेंदबाजी ने दिल्ली की टीम को दवाब में रखने का काम किया। टीम की कप्तान और ओपनर बल्लेबाज मेग लैनिंग ने 29 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 35 रन की पारी खेली जो इस टीम की तरफ से सबसे बड़ी पारी भी रही। वहीं शेफाली वर्मा ने 11 रन की पारी खेली तो कैप्सी अपना खाता भी नहीं खोल पाईं जबकि जेमिमा रोड्रिग्स ने 9 रन का योगदान टीम के लिए दिया। मरिजाने कैप ने थोड़ा संघर्ष किया और उन्होंने 18 रन की पारी खेली। जेस जोनासेन न 2 रन बनाए जबकि अरुंधति रेड्डी और तानिया भाटिया तो अपना खाता भी नहीं खोल पाईं। मीनू मणि ने एक रन का योगदान दिया तो वहीं अंत में निचले क्रम की बल्लेबाज शिखा पांडे और राधा यादव ने 27-27 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 131 रन तक पहुंचाया। मुंबई की तरफ से इस फाइनल मैच में वांग और हेली मैथ्यूज ने तीन-तीन जबकि अमेलिया केर को दो सफलता मिली। https://www.jansatta.com/blank.html

