WPL 2023: आरसीबी को दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट से हरा दिया। आरसीबी ने पिछले पांच मैच लगातार गवाएं हैं और ये टीम एक जीत को तरस रही है।

वुमेंस प्रीमियर लीग 2023 के 11वें मैच में नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ हुआ। इस मैच में दिल्ली ने टॉस जीतकर आरसीबी को बल्लेबाजी का न्योता दिया और इस टीम ने 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए। दिल्ली की टीम को जीत के लिए 151 रन का टारगेट मिला जिसे इस टीम ने 6 विकेट शेष रहते हुए हासिल कर लिया। दिल्ली की इस लीग में ये चौथी जीत रही जबकि आरसीबी को लगातार पांचवें मैच में भी हार का सामना करना पड़ा। आरसीबी की टीम में स्टार खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस टीम को एक भी मैच में अब तक जीत नहीं मिली है और टीम के आगे बढ़ने का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। वहीं चार जीत के साथ दिल्ली के 8 अंक हो गए हैं और अंकतालिका में ये टीम अभी दूसरे स्थान पर है। दिल्ली कैपिटल्स को मिली जीत 150 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दूसरी पारी में दिल्ली की शुरुआत खराब रही जब ओपनर बल्लेबाज शेफाली वर्मा गोल्डन डक पर आउट हो गईं। कप्तान मेग लैनिंग भी कुछ खास नहीं कर पाईं और 18 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद एलिस कैप्ली और जेमिमा रोड्रिग्स ने पारी को संभालने का काम किया। कैप्सी जहां 38 रन बनाकर आउट हो गईं तो वहीं जेमिमा ने भी 28 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 32 रन की पारी खेली। इसके बाद कैप ने नाबाद 32 रन जबकि जोनासेन ने नाबाद 29 रन की पारी खेलते हुए 19.4 ओवर में 4 विकेट पर 154 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस पेरी ने खेली नाबाद 67 रन की पारी इस मैच में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। आरसीबी के लिए एलिस पेरी ने सबसे बेहतरीन पारी खेली और 52 गेंदों पर 5 छक्के व 4 चौकों की मदद से नाबाद 67 रन बनाए। कप्तान स्मृति मंधाना ने पारी की शुरुआत की, लेकिन वो रन बनाने में सफल नहीं रहीं और 8 रन पर अपना विकेट गंवा बैठीं। टीम की दूसरी ओपनर बल्लेबाज सोफी डिवाइन ने 19 गेंदों पर तेज 21 रन बनाए। हीथर नाइट ने 11 रन जबकि रिचा घोष ने 16 गेंदों पर 3 छक्के व 3 चौकों की मदद से 37 रन की बेहद तेज पारी खेली। पेरी आखिरी तक नाबाद रहीं और उन्होंने टीम के स्कोर को 150 तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका अदा की। दिल्ली की तरफ से शिखा पांडे सबसे सफल गेंदबाज रहीं और उन्होंने 3 बल्लेबाजों का शिकार किया। ये रही मैच की कुछ खास बातें- -आरसीबी की बल्लेबाज एलिस पैरी ने 67 रन की नाबाद पारी खेली।

-आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधान ने सिर्फ 8 रन बनाए।

-रिचा घोष और एलिस पैरी के बीच चौथे विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी हुई।

-दिल्ली की गेंदबाज शिखा पांडे ने 3 विकेट चटकाए।

-शेफाली वर्मा गोल्डन डक पर हुईं आउट।

-कैप और जोनासेन ने दिल्ली को दिलाई जीत।

-जोनासेन को उनकी बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

-दिल्ली ने इस लीग में चौथा मैच जीता।

-आरसीबी को लगातार पांचवें मैच में भी हार का सामना करना पड़ा।

