WPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से रौंदा, अंकतालिका में नंबर एक पर पहुंची

WPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हरा दिया और अंक तालिका में पहले नंबर पर पहुंच गई। दिल्ली और मुंबई दोनों ही टीमों प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं।

WPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम की खिलाड़ी (सोर्स- ट्विटर)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram