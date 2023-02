WPL Auction 2023: स्मृति मंधाना WPL नीलामी में बिकने वाली पहली खिलाड़ी बनीं, यहां देखें Sold और Unsold खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

Women’s IPL Auction 2023 Full List of Sold, Unsold Players: अब तक की नीलामी में भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना सबसे ज्यादा कीमत में बिकने वाली खिलाड़ी हैं। उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा।

WPL Auction 2023: स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा।

Women’s Premier League Auction Player List 2023: स्मृति मंधाना मुंबई में महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन के लिए होने वाली नीलामी में बिकने वाली पहली खिलाड़ी बनीं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा। यह अब तक सबसे ऊंची बोली है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने पहले मार्की सेट में तीन खिलाड़ियों पर 12 करोड़ के पर्स का लगभग 50% खर्च किया। आरसीबी ने रेणुका सिंह को 1.5, ऋचा घोष को 1.9 और ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को 1.7 करोड़ रुपए में खरीदा। महिला प्रीमियर लीग 2023 नीलामी में बिकने और नहीं बिकने वाली खिलाड़ियों की पूरी सूची इस प्रकार है: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर स्मृति मंधाना: 3.4 करोड़ रुपए

सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड): 50 लाख रुपए

एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया): 1.7 करोड़ रुपए

रेणुका सिंह: 1.5 करोड़ रुपए

ऋचा घोष: 1.9 करोड़ रुपए मुंबई इंडियंस हरमनप्रीत कौर: 1.8 करोड़ रुपए

नेट साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड): 3.2 करोड़ रुपए

अमेलिया केर (न्यूजीलैंड): एक करोड़ रुपए

पूजा वस्त्रकार: 1.9 करोड़ रुपए गुजरात जायंट्स एशले गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया): 3.2 करोड़ रुपए

बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया): 2 करोड़ रुपए

सोफिया डंकले (इंग्लैंड): 60 लाख रुपए

एनाबेल सदरलैंड (ऑस्ट्रेलिया): 70 लाख रुपए

डियांड्रा डॉटिन (वेस्ट इंडीज): 60 लाख रुपए

स्नेह राणा (भारत): 75 लाख रुपए यूपी वारियर्स सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड): 1.8 करोड़ रुपए

दीप्ति शर्मा: 2.6 करोड़ रुपए

ताहलिया मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया): 1.4 करोड़ रुपए

शबनीम इस्माइल (एसए): 1 करोड़ रुपए

एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया): 70 लाख रुपए

अंजलि सरवानी: 55 लाख रुपए

राजेश्वरी गायकवाड़ (भारत): 40 लाख रुपए

पार्श्वी चोपड़ा (अंडर-19, भारतीय): 10 लाख रुपए

श्वेता सहरावत (भारत): 40 लाख रुपए

एस यशस्वी (भारत): 10 लाख रुपए दिल्ली कैपिटल्स जेमिमा रोड्रिगेज: 2.2 करोड़ रुपए

मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया): 1.1 करोड़ रुपए

शैफाली वर्मा: 02 करोड़ रुपए

राधा यादव (भारत): 40 लाख रुपए

शिखा पांडे (भारत): 60 लाख रुपए

मारिजाने कैप (साउथ अफ्रीका): 1.5 करोड़ रुपए

टिटास साधू (भारत): 20 लाख रुपए इन खिलाड़ियों पर किसी ने नहीं लगाया दांव हेले मैथ्यूज (वेस्टइंडीज)

सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड)

तजामिन ब्रिट्स (साउथ अफ्रीका)

लॉरा वोल्वार्ड्ट (साउथ अफ्रीका)

तमसिन ब्यूमोंट (इंग्लैंड)

हीदर नाइट (इंग्लैंड)

सुन लूस (दक्षिण अफ्रीका)

डैनियल वॉट (इंग्लैंड)

चमारी अथापथु (श्रीलंका)

अनुष्का संजीवनी (श्रीलंका)

तानिया भाटिया (भारत)

सुषमा वर्मा (भारत)

बर्नाडाइन बेजुइडेनहौट (न्यूज़ीलैंड)

एमी जोंस (इंग्लैंड)

शामिलिया कोनेल (वेस्टइंडीज)

फ्रेया डेविस (इंग्लैंड)

मेगन शट्ट (ऑस्ट्रेलिया)

जहांआरा आलम (बांग्लादेश)

ली ताहुहु (न्यूजीलैंड)

अयाबोंगा खाका (दक्षिण अफ्रीका)

शकीरा सेलमन (वेस्टइंडीज)

सारा ग्लेन (इंग्लैंड)

नॉनकुलुलेको म्लाबा (दक्षिण अफ्रीका)

पूनम यादव (भारत)

इनोका राणावीरा (श्रीलंका)

अलाना किंग (ऑस्ट्रेलिया)

अफी फ्लेचर (वेस्टइंडीज)

फ्रान जोनास (न्यूज़ीलैंड)

नादिन डी क्लार्क (दक्षिण अफ्रीका)

सलमा खातून (बांग्लादेश)

जेस जोनासेन (ऑस्ट्रेलिया)

ऋशिता बासु (अंडर-19, भारत)

सौम्या तिवारी (अंडर-19, भारत)

ग्रेस स्क्रिवेंस (इंग्लैंड)

अर्चना देवी (भारत)

जी त्रिशा (भारत)

मन्नत कश्यप (भारत)

नजला सी एम सी (भारत)

सोनम यादव (भारत)

शबनम शकील (भारत)

फलक नाज (भारत)

सोनिया मेंढिया (भारत)

शोरना एक्टर (भारत)

शिखा शालोत (भारत)

हर्ले गाला (अंडर-19, भारत)

