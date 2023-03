WPL 2023: पहला साल बुरे हाल, आरसीबी की लगातार चौथी हार पर तंज; उधर स्मृति मंधाना बोलीं- मैं जिम्मेदार

आकाश चोपड़ा ने कहा कि आरसीबी की लगातार चौथी हार से WPL 4 टीमों का टूर्नामेंट बन गया है। उन्होंने एक भी मैच नहीं जीता है। बड़ी हार से उनके नेट रन रेट पर असर पड़ा है।

स्मृति मंधाना की अगुआई में वुमेंस प्रीमियर लीग में आरसीबी का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। (Twitter/RCBTweets)

वुमेंस प्रीमियर लीग 2023 (WPL 2023) में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की हालत खराब है। टीम लगातार 4 मैच हार गई है और अंक तालिका में सबसे नीचे है। टीम की कप्तान स्मृति मंधाना ने जहां हार की जिम्मेदारी ली है। वहीं पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी टीम की हार पर तंज कसा है। यूपी वॉरियर्स ने शुक्रवार को आरसीबी को 10 विकेट से हरा दिया। इसके बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पहले साल बुरे हाल। आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.3 ओवर में 138 रन पर सिमट गई। इसके बाद यूपी वॉरियर्स ने इस लक्ष्य को 13 ओवर में बगैर विकेट गंवाए हासिल कर लिया। बैंगलोर की तरफ से सोफी डिवाइन 36 और एलिस पेरी ने 52 रन बनाए। इसके अलावा श्रीयांका पाटिल ने 15 और एरिन बर्न्स 12 रन बनाए। यूपी वॉरियर्स की ओर से देविका वैद्य नाबाद 36 और एलिसा हीली नाबाद 96 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने क्या कहा? लगातार चौथी हार के बाद स्मृति मंधाना ने कहा, “मुझे लगता है कि पिछले चार मैचों में ऐसा होता रहा है। हम अच्छी शुरुआत करते हैं और फिर लगातार विकेट गंवाते हैं। मैं जिम्मेदारी लूंगी। एक शीर्ष क्रम की बल्लेबाज के तौर पर हमें गेंदबाजों के लिए बड़ा स्कोर बनाने की जरूरत है। हम एक संतुलित टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें मैच जिता सके। मैंने लगभग सभी खिलाड़ियों से बात करने की कोशिश की है। उनमें जोश भरने की कोशिश की है और मुझे ऐसा करते रहना है। पिछला हफ्ता कठिन रहा। बहुत काम करने की जरूरत है।” Also Read RCB vs UPW: हीली और देविका की शतकीय साझेदारी से यूपी को मिली 10 विकेट से जीत, आरसीबी की लगातार चौथी हार पहला साल बुरे हाल आकाश चोपड़ा ने कहा, “आरसीबी की लगातार चौथी हार से WPL 4 टीमों का टूर्नामेंट बन गया है। उन्होंने एक भी मैच नहीं जीता है। बड़ी हार से उनके नेट रन रेट पर असर पड़ा है। पहला साल बुरे हाल।” टीम को अगला मैच 13 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स (DCW) से होना है। दिल्ली की टीम 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर है।

