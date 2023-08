विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए 25-26 अगस्त को पटियाला में होंगे ट्रायल्स; विनेश, बजरंग समेत किसी भी पहलवान को नहीं मिली छूट

World Wrestling Championships Trials: विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों के नामों की प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख 16 अगस्त है।

कुछ दिन पहले आईजी स्टेडियम में हुए थे एशियन गेम्स के ट्रायल्स (फोटो साभार- ANI)

तदर्थ समिति ने 16-24 सितंबर तक बेलग्रेड में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए ट्रायल में किसी भी पहलवान को छूट नहीं देने की घोषणा की। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए तय मानदंडों में तदर्थ समिति ने कहा, ‘2022 और 2023 में आयोजित सभी अंतरराष्ट्रीय/रैंकिंग/एशियाई/विश्व चैंपियनशिप/राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता और प्रतिभागी के अलावा 2021 टोक्यो ओलंपिक खेलों के प्रतिभागी इस ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं।’ बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने अब तक इस ट्रायल्स में शामिल होने का मन नहीं बनाया है, क्योंकि उनका मानना है कि 23 सितंबर से शुरू होने वाले हांगझू एशियाई खेल बहुत करीब हैं। विश्व चैंपियनशिप 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए पहली क्वालिफाइंग प्रतियोगिता है। खिलाड़ियों के नामों की प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख 16 अगस्त है, लेकिन भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) चुनावों को लेकर अनिश्चितता के कारण समय सीमा बढ़ाने के भारत के अनुरोध को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। तदर्थ समिति के प्रमुख भूपेंदर सिंह बाजवा ने पीटीआई को बताया, ‘यह एक ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट है, इसलिए हम ट्रायल में और देरी नहीं कर सकते थे। इससे भारत की प्रविष्टियां खारिज कर दी जाती।’ तदर्थ समिति इससे पहले 10 अगस्त को ट्रायल का आयोजन करना चाहता था, लेकिन 12 अगस्त को डब्ल्यूएफआई के चुनावों के मद्देनजर उसने अपना फैसला पलट दिया। Also Read WFI Elections: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव पर लगाई रोक, 12 अगस्त को होना था मतदान पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को इन चुनावों पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। तदर्थ समिति से जारी बयान के मुताबिक, ‘खिलाड़ियों का वजन स्पर्धा के दिन सुबह सात बजे होगा। उन्हें दो किलो की छूट दी जाएगी।’ इन श्रेणियों के लिए होंगे ट्रायल्स पुरुष फ्रीस्टाइल: 57 किग्रा, 61 किग्रा, 65 किग्रा, 70 किग्रा, 74 किग्रा, 79 किग्रा, 86 किग्रा, 92 किग्रा, 97 किग्रा और 125 किग्रा।

ग्रीको-रोमन: 55 किग्रा, 60 किग्रा, 63 किग्रा, 67 किग्रा, 72 किग्रा, 77 किग्रा, 82 किग्रा, 87 किग्रा, 97 किग्रा और 130 किग्रा।

महिला कुश्ती: 50 किग्रा, 53 किग्रा, 55 किग्रा, 57 किग्रा, 59 किग्रा, 62 किग्रा, 65 किग्रा, 68 किग्रा, 72 किग्रा और 76 किग्रा।

