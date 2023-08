टीम इंडिया का मिशन वर्ल्ड कप : इशान किशन ने रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की टेंशन बढ़ाई, टीम संयोजन को लेकर अभी भी कई सवाल

वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के पास एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज है। इसमें टीम को प्लेइंग 11 को लेकर कई सवालों के जवाब ढूंढ़ने है।

भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के खिलाड़ी (सोर्स-एपी फोटो)

भारत ने तीसरे और आखिरी एकदिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 200 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली, लेकिन विश्व कप से पहले टीम संयोजन को लेकर कई सवाल अभी अनसुलझे रह गए हैं। कप्तान रोहित शर्मा और सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर बाहर रहकर वर्ल्ड कप के लिये संभावित खिलाड़ियों को मौका दिया, लेकिन सारे प्रयोग कर लेने के बाद भी टीम संयोजन बनता नहीं दिख रहा। इशान किशन ने लगातार 3 मैचों में अर्धशतक ठोककर कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ की टेंशन बढ़ा दी है। अभी तक खामोश रहा शुभमन गिल का बल्ला आखिरकार बोला और उन्होंने 92 गेंद में 85 रन बनाये। इसके साथ ही इशान किशन (63 गेंद में 77 रन) के साथ 143 रन की साझेदारी भी की। भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर पांच विकेट पर 351 रन बनाये । संजू सैमसन ने 41 गेंद में 51 रन बनाकर मध्यक्रम के लिये अपना दावा पुख्ता किया। कप्तान हार्दिक पंड्या ने 52 गेंद में पांच छक्कों और चार चौकों की मदद से नाबाद 70 रन बनाये। जवाब में कैरेबियाई टीम 35.3 ओवर में 151 रन पर आउट हो गई । मुकेश कुमार ने सात ओवर में 30 रन देकर तीन विकेट लिये। वेस्टइंडीज के लिये गुडाकेश मोती ने नाबाद 39 और अलजारी जोसेफ ने 26 रन बनाये और नौवें विकेट के लिये 55 रन जोड़े। एशिया कप और विश्व कप से पहले कई सवालों के जवाब नहीं मिले शार्दुल ठाकुर ने 6.3 ओवर में 37 रन देकर चार विकेट लिये। जयदेव उनादकट को एक और कुलदीप यादव को दो विकेट मिले। इसके बावजूद एशिया कप और विश्व कप से पहले कई सवालों के जवाब नहीं मिले। इशान का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन अगर केएल राहुल फिट होते हैं तो फिर उनका बल्लेबाजी क्रम क्या होगा? इशान के लिए रोहित शर्मा अपना बल्लेबाजी क्रम छोड़ेंगे, इसकी संभावना कम ही है। अगर इशान को मध्यक्रम में उतारा जाता है तो क्या यह सही होगा? Also Read IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ इशान किशन बने प्लेयर ऑफ द सीरीज, लगातार 3 अर्धशतक के बाद भी अपने प्रदर्शन से खुश नहीं सूर्यकुमार यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी श्रेयस अय्यर अगर फिट नहीं होते हैं तो सैमसन चौथे नंबर पर उतर सकते हैं, लेकिन पूरा समय होने के बावजूद वह मंगलवार को बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। सूर्यकुमार यादव भी 35 रन बनाकर आउट हो गए और टी20 वाला फॉर्म वनडे में दिखाने में नाकाम रहे। श्रेयस और राहुल दोनों के फिट होने पर उनके लिये टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जायेगा। टीम इंडिया की गेंदबाजी को लेकर क्या है परिदृश्य गेंदबाजी में भी युजवेंद्र चहल को एक भी मैच में मौका नहीं दिया गया। अब विश्व कप से पहले भारत को सिर्फ नौ मैच (अगर टीम एशिया कप फाइनल में पहुंचती है) खेलने हैं। रविंद्र जडेजा स्पिनर के तौर पर पहली पसंद हैं, जिससे अक्षर पटेल के लिये जगह नहीं बनती। वहीं जसप्रीत बुमराह , मोहम्मद शमी , मोहम्मद सिराज और शार्दुल के रहते मुकेश कुमार के लिये जगह बना पाना मुश्किल होगा ।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram