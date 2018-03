World Cup Qualifiers: गोल्डन डक का शिकार हुए क्रिस गेल, देखिए कैसा रहा गेंदबाज का रिएक्शन

विश्व कप क्वालीफायर में बुधवार (21 मार्च) को वेस्टइंडीज-स्कॉटलैंड के बीच खेले जा रहे मैच में क्रिस गेल ‘गोल्डन डक’ का शिकार हुए। ये मैच की पहली ही बॉल थी। गेंदबाज थे साफयान शरीफ। गेल ने साफयान शरीफ की बॉल पर लेट शॉट लगाया, गेंद उनके बल्ले का किनारा छूकर सीधे विकेटकीपर मैथ्यू क्रॉस के दस्तानों में समा गई। शरीफ इस अहम विकेट को लेकर बेहद जोश में आ गए और दोनों हाथ फैलाकर साथियों की ओर दौड़ने लगे। खुद उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि गेल जैसे दिग्गज बल्लेबाज को उन्होंने गोल्डन डक पर आउट कर दिया है।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही और उसे महज 2 रन पर ही क्रिस गेल (0) और शाई होप (0) के रूप में दो बड़े झटके लग गए। हालांकि इविन लुइस के साथ मार्लोन सैमुअल्स ने 121 रन की साझेदारी की, जिसके दम पर टीम संभली। इविन लुइस ने 87 गेंदों में 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 66 रन बनाए। उनके अलावा सैमुअल्स ने 98 बॉल में 4 चौकों की मदद से 51 रन टीम के लिए जुटाए।

Golden duck for @henrygayle on the first ball of the match!

What a start for @CricketScotland!

WATCH https://t.co/8WNHp7WyVQ#CWCQ #WIvSCO pic.twitter.com/AbQCLJRwRS

— ICC (@ICC) March 21, 2018